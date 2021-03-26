Макрон заявил о «мировой войне» из-за вакцин от COVID

Европа в настоящее время столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за вакцин от коронавируса, а также действий России и Китая, завил президент Франции Эммануэль Макрон, которого цитирует Le Figaro.

По словам политика, Европа также стоит «перед лицом атак» из-за «стремления России и Китая оказать влияние через вакцину». Макрон уверен, что ЕС должен проявить самостоятельность в вопросе производства вакцин от коронавирусной инфекции.

«Мы создали возможность производить вакцину. Мы находимся в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения», - заявил президент Франции. Он напомнил о планах Европы занять лидирующие позиции по производству вакцин от COVID уже к лету текущего года.

В марте правительства Италии и Франции заявили о готовности применять препарат британско-шведской компании AstraZeneca в ходе вакцинации населения, в то время как в 20 европейских странах решили запретить использование этого препарата.

