Мировая торговля застряла в Суэцком канале

Севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given довольно дорого обходится мировым нефтяным компаниям и грузоперевозчикам. Сроки разблокировки канал сейчас оценить сложно — по сообщениям СИМ, они могут составить несколько недель. В результате стоимость морских грузоперевозок уже выросла в несколько раз, а само сырье успело подорожать. Участники рынка уверены, что такая ситуация может довольно дорого обойтись мировой экономике и затронуть российскую.

В частности, ТАСС со ссылкой на South China Morning Post сообщает, что на текущий момент в Суэцком канале стоят семь крупнотоннажных судов с 6,3 млн баррелей нефти, общая стоимость которых при текущей цене Brent составляет 403 млн долларов. При этом в сторону канала двигаются еще три танкера с танкера с 2,5 млн баррелей на сумму 160 млн долларов. А рядом застряли не менее 15 судов с нефтепродуктами — в том числе авиационным топливом и бензином.

Перевозчикам остаётся Добрая Надежда

Ситуация практически моментально отразилась на стоимости морских грузоперевозок. Так, передает Bloomberg, пергон сухогруза из Китая в Европу сейчас обойдется в четыре раза дороже, чем год назад — суда начинают дорогостоящие и трудоемкие обходы вокруг Африки. Это может привести к дальнейшим потрясениям в секторе судоходства, который уже и так столкнулся со сложностями. Но всё оправдывает основная задача: сохранить морские перевозки всего спектра грузов — от готовой продукции до сырья и энергоносителей.

С проблемами столкнулись морские перевозчики всего мира. В заявлении Maersk, в частности, говорится, что компания рассматривает все возможные варианты решений, включая обход мыса Доброй Надежды, и воздушные перевозки для критически важных и чувствительных ко времени грузов.

Южнокорейская HMM Co. заявила, что у нее со среды стоит гигантское судно, возвращавшвееся в Азию. Список грузов на борту дает представление о потенциальной возможности появления проблем в целом ряде секторов: древесина, машины, замороженная говядина и свинина, бумага, моторное масло, мебель, пиво, автокомпоненты, шоколад и косметика.

Caterpillar Inc., крупнейший американский машиностроительный концерн, заявил, что столкнулся с задержками отгрузки и даже рассматривает возможность транспортировки продукции воздушным транспортом, если возникнет такая необходимость.

Контейнерным линиям, через которые осуществляется около 80% мировой торговли товарами, длительная «пробка» между Европой и Азией грозит перекроить все графики отгрузки, оговоренные на месяцы вперед для того, чтобы импортеры могли планировать закупки, управлять запасами и держать полки магазинов заполненными, а производственные линии — работающими. Проблема усугубляется тем, что каждый день, пока контейнеровозы ждут решения проблемы, перевозчики отменяют поставки, еще больше ограничивая тем самым пропускную способность и повышая ставки фрахта.

Поможет ли «пробка» российской нефти?

О кризисе из-за Суэцкого канала, где заблокировано порядка 150 судов, говорить все же не стоит, уверен исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. Конечно, это форс-мажор, но в результате транспортные компании направят поставки по альтернативным маршрутам — через мыс Доброй Надежды, в обход Африканского континента. Это приведет к росту стоимости фрахта судов, но не скажется кардинально на мировых нефтяных ценах, полагает эксперт. Котировки, в среду выросшие на 6%, вчера уже упали более чем на 5% — тренд рынку задаёт перспектива восстановления мирового спроса на сырье на фоне третьей волны пандемии. Котировки, ранее сильно переоцененные, сейчас находятся в состоянии баланса, и ситуация в Суэцком канале только временно удерживает их от ухода под планку 60 долларов за баррель.

Что касается России, говорит Тузов, то проблема закупоренного Суэца может коснуться её следующим образом: сейчас в «пробке» стоят суда с российской нефтью в объеме 2,6 млн баррелей общей стоимостью порядка 160 млн долларов — это 26% всего объема «застрявшего» сырья. А основной нефтяной поток через канал — это как раз поставки из арабских стран в Европу и США. Если блокировка канала продлится неделю или больше, это заставит покупателей из США и Европы искать сырье в таких регионах как Мексиканский залив, Норвегия, Россия, Западная Африка. Это, считает эксперт, может привести к росту цен на российский сорт нефти Urals, сорт Mars Blend из Мексиканского залива, на азиатские сорта. Что же касается эталонных сортов (Brent и WTI), то цены на них сильно не поднимутся. Скорее, они вырастут на увеличении глобального спроса, который пока находится под давлением третьей волны пандемии.

В целом можно ожидать, что российский нефтегазовый сектор от ситуации на Суэцком канале только выиграет — за счёт роста цен на российские сорта нефти и конкретные поставки СПГ. Однако рост не будет превышать 7-10%, поскольку для СПГ перебои сейчас не принципиальны из-за наступления низкого ценового сезона и пониженного потребления, а нефть вырастет только по определенным направлениями поставок — в США и ЕС — и только по отдельным маркам сырья.

В мире есть вещи поважнее аварии в Суэце

Важность водной артерии, соединяющей Европу с Азией и позволяющей многотоннажным судам осуществлять перевозки, не огибая Африканский континент, трудно переоценить, указывает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. В этом смысле авария в Суэцком канале, конечно, существенным образом нарушает сложившуюся логистику мировых товаропотоков. Однако положение вещей в мировом хозяйстве определяется сегодня факторами более значимыми, чем перекрытие судоходства между Средиземным и Красным морями. Это, в свою очередь, предопределяет краткосрочный характер влияния аварии на глобальные общехозяйственные процессы.

Основной объем заблокированных грузов составляют нефть и нефтепродукты — в стандартной экономической ситуации это привело бы к взрывному росту нефтяных котировок, говорит Гожий. Собственно говоря, такова и была первичная реакция рынка, когда цены подскочили на 5-6%. Это движение носило кратковременный спекулятивный характер; на данный момент конъюнктуру рынка нефти и нефтепродуктов определяют не сиюминутные проблемы, а более фундаментальные факторы, связанные с вопросами восстановления мировой экономики. Третья волна пандемии, накрывшая Европу, ставит под сомнение запланированные темпы восстановления. А с учётом того, что признаков дефицита нефти в мировом хозяйстве не наблюдается, задержка поставок, связанная с ликвидацией аварии и усложнением маршрута перевозок в обход мыса Доброй Надежды, не окажет значимого влияния на мировою экономику.

Разумеется, сухопутные перевозчики Евразийского континента получат временные рыночные преференции, говорит Гожий. Однако возможность взвинчивания цен на железнодорожные и автомобильные контейнерные перевозки будет ограниченный характер, связанный как с восстановлением нормального морского сообщения, так и с отрицательной реакцией конечных потребителей на удорожании поставок.

Таким образом, заключает аналитик, продолжающийся коронавирусный кризис, а также отсутствие дефицита нефти и нефтепродуктов в мировой экономике, определят краткосрочность воздействия аварии в Суэцком канале на глобальные хозяйственные процессы.

Новости России: Северный Морской Путь против Суэцкого канала

Суэцкий канал, контейнеровоз, последние новости: Ещё два буксира следуют для освобождения застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза