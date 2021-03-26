МКБ выступил гарантом для крупнейшего банка Кыргызстана

Московский кредитный банк (МКБ) выступил гарантом перед российской авиакомпанией за «Оптима Банк», крупнейший частный универсальный банк в Кыргызстане. Сделка осуществлена в рамках агентского соглашения по реализации авиабилетов. Об этом сообщила пресс-служба МКБ.

«МКБ активно развивает сотрудничество с контрагентами из стран СНГ, предлагая широкий продуктовый ряд в направлении международного финансирования, как финансовым институтам, так и корпоративным клиентам. Данной сделкой мы открыли для себя регион Кыргызстана в направлении торгового финансирования. Особенно приятно реализовать ее совместно с одним из акционеров МКБ - Европейским банком реконструкции и развития», - прокомментировала Наталья Бахова, директор департамента торгового финансирования МКБ.

Сделка прошла в рамках в рамках программы Trade Facilitation Program (TFP) Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Программа TFP разработана для содействия международной торговле. ЕБРР оказывает поддержку банкам эмитентам, предоставляя гарантии за них для покрытия коммерческих рисков по платежам в экспортно-импортных операциях.