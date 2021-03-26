На Украине зафиксирован суточный антирекорд инфицированных коронавирусом

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что 25 марта в стране было зафиксировано 18 132 случая инфицирования коронавирусом, что стало самым высоким показателем с начала пандемии. Кроме того, за минувшие сутки от COVID-19 умерло 326 пациентов. Днем ранее, 24 марта, коронавирус был диагностирован у 16 669 человек, 362 пациента скончалось.

Всего за время пандемии на Украине коронавирус обнаружили у 1 614 тыс человек, а 31,4 тыс больных скончалось.

В так называемой «красной зоне» находятся 11 областей из 24, в том числе и столица – Киев. В ряде регионов больницы заполнены на 100%.

На данный момент на Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса: Covishield (AstraZeneca), Pfizer/BioNTech и CoronaVac.

10 февраля кабинет министров Украины издал постановление, которым запретил регистрировать и использовать российские препараты для лечения или профилактики коронавируса.

Вакцину против коронавируса смогли получить 174 тыс человек – большинство индийским вариантом AstraZeneca – Covishield.

Вчера, 25 марта, Индия в связи с нехваткой вакцин против коронавируса для внутреннего рынка, запретила экспорт вакцин от коронавируса Covishield (AstraZeneca).

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