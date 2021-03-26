Цены на нефть растут из-за блокировки Суэцкого канала

Утром 26 марта цены на нефть растут на новостях о продолжающейся блокировке Суэцкого канала, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в мае выросла на 0,86%, достигнув отметки $62,48, майские фьючерсы на WTI выросли на 1,13%, до $59,22 за баррель.

Аналитики отмечают высокую волатильность нефтяных цен в марте текущего года. Напомним, 18 марта цены на нефть рухнули на 7%, после чего начали расти на корректировке. Резкие ценовые колебания продолжаются и на этой неделе. 23 марта нефть резко подешевела сразу на 6%, на следующий день сырье выросло в цене на 6%, а в четверг, 25 марта, нефть опять потеряла в цене, на этот раз 4%. Подобные скачки эксперты отрасли связывают с неопределенностью на рынке, поскольку инвесторы опасаются за ближайшие перспективы восстановления спроса на фоне новых всплесков заболеваемости коронавирусом, а также ужесточения карантина в ряде стран.

На этом фоне ситуация в Суэцком канале оказывает некоторую поддержку ценам. В среду контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, полностью перекрыв движение по одному из самых оживленных морских торговых путей в мире. По меньшей мере, 100 судов к данному моменту не могут пройти по своим маршрутам. Первоначально работы по разблокировке канала рассчитывались на несколько дней, позже, изучив ситуацию, эксперты заявили о необходимых нескольких неделях.

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