Около 25% россиян сменили профессию из-за пандемии COVID

Почти четверть россиян (23%) за период с марта прошлого года по февраль 2021 года сменили профессию из-за пандемии коронавируса, сообщает РБК, ссылаясь на данные опроса сервиса «Работа.ру». В опросе приняло участие 9 тыс. человек из всех регионов России.

Больше других пришлось сменить профессию сотрудникам сферы производства и промышленности (19%). Эти работники ушли на работу в основном в сферу строительства (9%), транспорта (7%) и охрану (6%).

Из сферы строительства граждане уходили в 11% случаев и в основном в сферу производства и промышленности (13%), транспорта (7%), 4% перешли на работу в ресторанный бизнес. Работники транспорта и логистики в 11% случаев перешли на работу в сферу строительства, в производство и промышленность (9%), а также ритейл предпочли 5% сотрудников данной сферы.

Сотрудники банков и финансов сменили профессию в 5% случаев, уходили они на работу в строительство, производство и промышленность, а 2% — в сферу информационных технологий.

Из ресторанного бизнеса работники переходили в 7% случаев, большинство перешло на работу в ритейл (6% ) и строительство (3%). Работники сферы образования предпочитали перейти в сферу информационных технологий (6%), маркетинг (5%) и ритейл (3%).

