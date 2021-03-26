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Отечественные биржи накануне бума IPO
26 марта 2021, 16:54
Подкаст с участием Романа Горюнова, президента Некоммерческого партнерства развития финансового рынка РТС (основной акционер Санкт-Петербургской биржи), главного редактора журнала «Эксперт» Татьяны Гуровой и редактора отдела экономики журнала «Эксперт» Евгении Обуховой.
Иллюстрация: ИГОРЬ ШАПОШНИКОВ
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