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Отечественные биржи накануне бума IPO

Вячеслав Суриков
редактор отдела культура журнала «Эксперт»
Татьяна Гурова
главный редактор журнала «Эксперт»
Роман Горюнов
президент Некоммерческого партнерства развития финансового рынка РТС (основной акционер Санкт-Петербургской биржи)
Евгения Обухова
редактор отдела экономика и финансы журнала «Эксперт»
Вячеслав Суриков, Татьяна Гурова, Роман Горюнов, Евгения Обухова
26 марта 2021, 16:54
26 марта 2021, 16:54

Подкаст с участием Романа Горюнова, президента Некоммерческого партнерства развития финансового рынка РТС (основной акционер Санкт-Петербургской биржи), главного редактора журнала «Эксперт» Татьяны Гуровой и редактора отдела экономики журнала «Эксперт» Евгении Обуховой.

Иллюстрация: ИГОРЬ ШАПОШНИКОВ

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  • Биржа это не только листинг
  • Принцип Best Execution
  • IPO Санкт-Петербургской биржы
  • Санкт-Петербургская биржа в девяностые
  • Как частные инвесторы меняют рынок
  • Грядущий бум IPO
  • К чему должен быть готов начинающий частный инвестор 

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