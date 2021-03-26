Песков не смог ответить на вопрос о дубленке Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналиста о марке дубленки Путина, в которой он был на выходных в тайге, передает «Интерфакс».

«Я, к сожалению, не смогу вам рассказать ничего про дубленку. Я не знаю, где она была приобретена», - заявил чиновник. Он уверен, что «сезон для такой одежды уже прошел, хотя вполне возможно, что в тайге ее еще можно надевать».

Песков заявил, что Путин своим примером занимается популяризацией «отечественных марок».

«Что это за марка я действительно не знаю, потому что я не имею никакого отношения к одежде президента», - резюмировал представитель Кремля.

Выходные 21 и 22 марта Путин провел в тайге в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу. Ранее в СМИ появились информация о том, что дубленка президента была сшита по индивидуальному заказу в одном петербургском ателье. После этого в заведение стали поступать звонки с просьбой сшить такую же. В ателье сообщили, что дизайн дубленки для президента был создан четыре года назад, но сотрудники не смогли точно ответить их ли костюм надел глава государства, сообщила «Комсомольская правда».

