Песков счел ежечасные побудки Навального ночью проявлением дисциплины в колонии

В Кремле не будут реагировать на обращение Юлии Навальной, а ночные побудки в колонии Алексея Навального являются не чем иным, как проявлением дисциплины и порядка, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы не будем реагировать на это обращение. Оно отражено в средствах массовой информации», - заявил чиновник журналистам 26 марта. Песков также добавил, что в условиях, когда «этот гражданин является осужденным и заключенным колонии, адресатом для таких обращений является ФСИН».

Ранее супруга оппозиционера Юлия Навальная сообщила через свой инстаграм, что у ее мужа начались проблемы со спиной. При этом, по словам женщины, Навальному не предоставили право «лечиться у тех врачей, которым он доверяет». В этой связи Юлия Навальная потребовала освободить своего мужа.

Также Песков не видит схожести в ситуациях пребывания в тюрьме Навального и аудитора Сергея Магнитского, который скончался в тюрьме в 2009 году. Ранее подобное сравнение появилось в СМИ. Чиновник уверен, что сравнивать эти два случая можно лишь на том основании, что оба фигуранта являются осужденными. В Кремле при этом считают, что системных проблем с организацией медицинского обеспечения в учреждениях ФСИН России не существуют, заявил чиновник.

