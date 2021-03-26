Погода на выходные порадует, но не всех

Нынешний март – один из самых нестабильных и неустойчивых с точки зрения климатической обстановки за всю историю метеонаблюдений.

Несмотря на то, что весна стоит на пороге и вот-вот вступит в свои права, её противостояние с зимой запомнится надолго. Но, как ранее уже обещали специалисты, в последние выходные месяца она всё-таки одержит неоспоримую победу.

По прогнозу синоптиков, весна утвердится почти на всей территории Русской равнины не только как календарная, астрономическая, но и как метеорологическая, с устойчивым переходом среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений.

Как пояснили метеорологи, благодаря азорскому антициклоническому фронту, который уже накрыл среднюю полосу страны, температурный фон начал стремительно идти вверх. Однако более активный приход весны сдерживает пока сохраняющийся высокий снежный покров. В частности, в столичном регионе высота сугробов составляет 27-33 см. Но как уверяют синоптики, это препятствие в предстоящий уикенд в прямом и переносном смысле сойдёт на нет.

Впрочем, погода в эти выходные порадует не всех. Так, холодно и промозгло будет на Камчатке, сильные дожди накроют Приморье и Хабаровский край, а почти на всей территории Сибири прогнозируется шквалистый ветер.

Прогноз погоды на выходные в Москве

При этом в Москве, в субботу, 27 марта и в воскресенье, 28 марта, по прогнозу синоптиков, будет тепло и комфортно. Ожидается, что в светлое время суток при облачности с прояснениями воздух станет прогреваться до плюс 7-8. Ночью также столбики термометров будут превышать нулевые показатели.

Предполагается, что отрицательные температуры могут огорчить жителей Москвы и Подмосковья в ночь на 28 марта – по прогнозу синоптиков, будет около нуля градусов. Но днём в воскресенье всё вновь наладится, а градусники покажут плюс 9-10.

При этом сегодняшний день также порадовал москвичей и гостей столицы тёплой погодой. Среднесуточная температура в пятницу, согласно данным метеорологов, почти на 2,5 градуса оказалась выше многолетних значений. На небе местами выглядывало солнышко и обошлось без осадков.

Правда, климатические рекорды устояли. Если обратиться к летописи погоды в Москве, то самым тёплым 26 марта было здесь в 2020 году, когда воздух прогревался до плюс 16,2.

Температурный минимум в этот день был установлен в послереволюционный год – 26 марта 1918-го столбики термометров в Москве рухнули до минус 20,3. Так холодно здесь больше не было никогда. Рекордное количество осадков в этот день выпадало в 1951 году, когда за сутки на город обрушилось 11,8 мм небесной влаги – треть месячной нормы.

Погода в Санкт-Петербурге. Точный прогноз синоптиков на выходные

По прогнозу синоптиков, комфортная весенняя климатическая обстановка ожидается также в предстоящие выходные в Санкт-Петербурге.

Так, в субботу, 27 марта в городе на Неве будет облачно, но без существенных осадков. После полуночи, а также рано утром некоторые районы Северной столицы накроет туман – предвестник плюсового температурного фона. Будет дуть слабый ветер южных направлений.

Температура воздуха ночью продолжит находиться в пределах минус 1 – плюс 1. Днём же столбики термометров поднимутся до плюс 10. С наступлением темноты на дорогах местами возможна гололедица. При этом атмосферное давление начнёт слабо повышаться.

В воскресенье, 28 марта, по прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер по-прежнему умерено слабый. В ночные часы на градусниках будет от нуля до плюс 2, днём – 9-11 градусов тепла.

Прогноз погоды на выходные в Приморье. Регион накроют продолжительные осадки

А вот кого точно не порадует погода в предстоящий уикенда, так это жителей Приморья. В последние выходные марта здесь климатическая обстановка резко испортится. В ночь на субботу, 27 марта, осадков здесь ещё не ожидается, а температурный фон опустится до минус 5, на востоке края будет и вовсе минус 11.

Днём в субботу из Китая в регион подойдёт мощнейший атмосферный фронт, который принесёт в Приморье обильные и продолжительные ливни. По прогнозу синоптиков, самые значительные осадки ожидаются в северных районах края. При этом в регионе станет заметно теплее – воздух прогреется до плюс 9-15, в северных и прибрежных районах – до плюс 8-9.

В ночь на 28 марта атмосферный фронт уйдёт в сторону соседнего Хабаровского края, благодаря чему интенсивность дождей в воскресенье станет значительно меньше.

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