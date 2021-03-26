Амстердам сделал ставку на «пончиковую» экономику

Автором так называемой «пончиковой» экономики является британский экономист Кейт Роурорт. Она уверена в правоте своей теории и в том, что рано или поздно ее экономику примут и власти на уровне государств. Администрация Амстердама это уже сделала в начале апреля 2020 года, в самый разгар первой волны пандемии, когда в Нидерландах был один из самых высоких уровней смертности от коронавируса.

Мэрия приняла теорию Роуорт в надежде, что она поможет городу справиться с последствиями пандемии и избегать подобных кризисов в будущем.

В книге «Пончиковая экономика» (2017) Кейт Роуорт сравнивает свою экономику с компасом, который будет показывать человечеству правильное направление и поможет превратить дегенеративную экономику прошлого в регенеративную экономику XXI века.

Если коротко, то цель пончиковой экономики заключается в том, чтобы у всех было все необходимое для жизни, начиная от еды и воды и заканчивая социальным равенством и голосом в политических вопросах. Еще один важный момент — человечество не должно разрушать системы поддержки планеты, например, стабильный климат и плодородные почвы.

Для наглядности Роуорт рисует диаграмму, на которой изображен всем знакомый пончик. Внешнее кольцо экономики, которую она изображает в виде пончика с дыркой в центре, является окружающей средой, потолком планеты, местом, где коллективное использование ресурсов оказывает вредное воздействие на планету. Внутреннее же кольцо представляет согласованные на международном уровне минимальные социальные стандарты. Пространство между внешним и внутренним кольцами Кейт называет «сладким местом человечества».

«Мы хотим, чтобы у всех были фундаментальные ресурсы, необходимые для полной и достойной жизни, — говорит Кейт Роуорт. — В дырке в центре никого не должно быть».

О пончиковой теории Кейт Роуорт положительно отозвался папа Франциск, но особенно резкий всплеск интереса к ней связан с пандемией.

Текущая экономическая система, по мнению ученых, поддерживающих новый подход, жертвует и людьми, и окружающей средой в то самое время, когда все, что происходит на планете, начиная от изменений климата и заканчивая поднятием уровня воды в мировом океане, беспрецедентно по своей природе и планетарно по масштабам.

Лаборатория по внедрению пончиковой экономики (DEAL) была создана в Амстердаме в декабре 2019 года, чтобы встроить пончиковую экономику в модель жизни города. Официально же пончиковую экономику приняли как модель развития Амстердама 8 апреля 2020 года.

Время, по словам вице-мэра Мариеке ван Дорнинк, отвечающей за пончиковую экономику, было выбрано не случайно. Горожане искали пути восстановления экономики после пандемии. В мэрии решили, что восстановление должно быть новым.

Через полтора месяца теорией Роуорт заинтересовались в Копенгагене. Брюссель взял ее на вооружение в конце сентября, а жители канадского города Нанаймо проголосовали за нее в декабре. С DEAL тесно и регулярно контактируют власти множества городов с разных континентов.

В Амстердаме пончиковая теория внедряется в те сферы, где местные власти могут реально что-то изменить. Это, например, пищевая промышленность и утилизация мусора и отходов, потребительские товары, создание благоприятной окружающей среды. Так, Амстердам планирует сократить к 2030 году бесцельное расходование продуктов на 50%, открыть в городе в течение трех лет широкую сеть магазинов секондхенд и организаций по оказанию услуг, которые помогут амстердамцам снизить потребление. Городские власти требуют от строителей использовать при строительстве экологически чистые материалы.

Приблизительно через пять месяцев после выхода Амстердама из кризиса при помощи пончиковой экономики официально объявили об ее принятии и власти Брюссельского столичного региона, провинции Бельгии, центром которого является Брюссель. За внедрение пончиковой экономики отвечает госсекретарь Брюссельского региона Барбара Трахте. Она видит ее суть в «изменении парадигмы».

«Думаю, люди понимают силу пончиковой теории, которая помогает отказаться от старых экономических мантр, — говорит Барбара Трахте. — Она дает людям положительный заряд энергии и побуждает действовать по принципу «давайте сделаем это». Такой подход позволяет сдвигать горы…»

Кейт Роуорт считает, что ее модель экономики будет скоро принята и на национальном уровне. Как всегда, сначала в одной стране, а затем к ней будут присоединяться все новые страны на разных континентах.