Посол Италии попросил убрать пармезан из списка запрещенных для импорта в Россию продуктов

Посол Италии в России Паскуале Терраччано в интервью журналу Forbes предложил убрать пармезан из списка продуктов, запрещенных к импорту в Россию.

«Все эти годы я настаивал на том, что мы должны внести коррективы в список контрсанкций. Речь идет о сыре пармезан», - сказал Терраччано. Он уверен, что данный сыр был ошибочно внесен в пакет контрсанкций, направленных против свежих продуктов, поскольку «это не свежий сыр, он без лактозы».

Дипломат отметил, что Роспотребнадзор рассматривает это предложение, положительный ответ на которое станет хорошим жестом в адрес Италии, которая «всегда оставалась дружественной к России, несмотря на международные осложнения». Терраччано рассказал, что товарооборот России и Италии к 2015 году достиг показателя в 30 млрд евро. Однако уже в 2016 году начал снижаться из-за контрсанкций и достиг 17,8 млрд евро в 2016 году, что стало минимальным показателем. К 2019 году он достиг 22,5 млрд евро. Сильнее всего от санкций пострадал агропромышленный сектор, отметил Терраччано.

Напомним, в 2014 году ЕС ввел против России санкции после вхождения Крыма в состав России по итогам всенародного референдума жителей полуострова. Россия ответила продуктовым эмбарго, запретив поставлять некоторые продукты из стран Евросоюза. В перечень попали фрукты, овощи, молочная и мясная продукция.

