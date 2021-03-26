Путин назначил сенатора Мельниченко врио губернатора Пензенской области

Президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции встречу с Олегом Мельниченко, в ходе которой подписал указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области, сообщает сайт российского президента.

Указ подписан в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и вступает в силу с момента подписания и действует до вступления в должность лица, избранного губернатором Пензенской области.

21 марта по подозрению в получении взятки был задержан губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от предпринимателя Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармаци» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для учреждений здравоохранения региона. По информации ТАСС в ходе обыска у Белозерцева следователи обнаружили около 500 млн рублнй наличными.

23 марта президент подписал указ об освобождении от должности Белозерцева в связи с утратой доверия.