Реестр отчетов об оценке добавит рынку прозрачности

Минэкономразвития России подготовило поправки в закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Ведомство предложило создать механизм регистрации отчетов об оценке в единой системе — Реестре сведений, содержащихся в отчетах об оценке объектов оценки. Теперь отчет, составленный по результатам определения стоимости объекта оценки (независимо от вида определенной стоимости), приобретет статус отчета об оценке только в том случае, если сведения о нем включены в новый Реестр. В Минэке заявили, что это поможет повысить качество оценочных услуг, сделает рынок более прозрачным.

Виктор Рослов, председатель Комитета по залогам и оценке Ассоциации банков России

Проблема качества оценочных услуг в России существует ровно столько же, сколько существует и сама оценка. Безусловно, по сравнению с состоянием 20-ти или 10-летней давности прогресс заметен и очевиден, но говорить о каком-то кардинальном решении этой проблемы пока не приходилось. Если раньше среди причин низкого качества превалировала низкая квалификация оценщиков, то сейчас это в большей степени недобросовестные действия, совершаемые оценщиками чаще всего под давлением лиц, заинтересованных в искажении объективных результатов оценки. В любом случае пострадавшей стороной оказываются пользователи отчетов, заинтересованные в получении объективного и достоверного результата, например, банки.

В рамках борьбы за качество периодически возникают и реализуются с разной степенью успешности различные инициативы, как на государственном уровне, так и на уровне саморегулируемых организаций (СРО). Как правило, принимаемые меры направлены на ужесточение контроля. Системные меры, как, например, введенный квалификационный экзамен, в большей части направлены на контроль уровня квалификации оценщиков. Борьба со злоупотреблениями ведется на уровне СРО в основном в процессе отработки поступающих жалоб. По мнению потребителей, существующие механизмы не справляются с проблемой. Поэтому, как видно на практике, потребители вынуждены создавать свои механизмы контроля и/или выполнять оценку собственными ресурсами. В результате это негативно отражается на рынке оценки, поскольку поток заказов на оценку у независимых оценщиков значительно снижается и сейчас это видно, особенно в отношении все тех же банков.

Логично предположить, что наличие реестра, как предлагает Минэкономразвития, позволит повысить прозрачность рынка. Как минимум, будет исключена возможность выпуска отчетов под чужим именем и отчетов с одними реквизитами, но разными результатами. Данные явления сейчас, к сожалению, наблюдаются на рынке.

Также очевидно, что такой реестр будет выполнять важную профилактическую роль по борьбе с ранее упомянутыми злоупотреблениями. Оценщик, заведомо зная о наличии в отчете каких-либо искажений и некорректностей, скорее побоится направлять его в реестр, понимая риски последующих санкций. Соответственно, должно значительно снизиться и количество таких отчетов в целом.

Наличие консолидированной информации о проведенных оценках позволит повысить эффективность надзора и контроля, поскольку можно будет с помощью автоматизированной обработки данных выделить отчеты с результатами, значительно выпадающими из результатов оценки по схожим объектам или сегментам.

Важным прикладным результатом внедрения реестра, возможно впоследствии даже более важным, чем контрольная функция, могут стать аналитические материалы по различным сегментам рынка, прежде всего, недвижимости. Аналогично сейчас происходит формирование аналитики по результатам обработки предложений в массовых сегментах рынка недвижимости. Для участников и регуляторов рынка получаемая аналитика была бы крайне полезной. С учетом интенсивного развития технологий big data такой функционал реестра представляется перспективным.

Очевидно, для того, чтобы внедрение реестра, как любой надстройки, было эффективной мерой, необходимо выполнение ряда условий.

Во-первых, трудозатраты по внесению оценщиками информации в реестр не должны быть значимыми. Это критично важно для процессов финансирования, включающих процедуру оценки. Существующие технологии проведения ипотечных сделок предполагают работу в режиме практически online. Соответственно, процедура внесения информации об отчете в реестр должна встраиваться в установленные процессом временные рамки. В противном случае будет страдать большое количество потребителей.

Во-вторых, техническое решение по реализации задуманной инициативы должно быть технологически гибким. Участники рынка, в том числе банки и компании, оказывающие на рынке услуги, используют различные IT платформы в рамках своих продуктовых линеек. Соответственно, должна быть обеспечена возможность взаимодействия реестра с такими платформами через API.

В-третьих, и это наиболее критический момент, собственники оцениваемых активов должны быть уверены в надежности механизмов сохранения конфиденциальности информации. Раскрытие информации сверх норм, допустимых или предусмотренных законодательством может нанести бизнесу непоправимый вред. Оценка активов или бизнеса в большинстве случаев проводится для целей получения финансирования или совершения сделок. И в том и в другом случае несанкционированное разглашение информации может привести к критическим последствиям. При отсутствии уверенности в сохранении конфиденциальности информации собственники скорее откажутся от услуг оценщика либо услуги оценщика в таких ситуациях будут носить консалтинговый профиль вне рамок регулирования оценочной деятельности, что тоже не пойдет на пользу экономике.

Таким образом, идея создания единого реестра отчетов представляется здравой и разумной. При этом достижение поставленных целей и положительного экономического эффекта будет зависеть от того — как он будет реализован. В этой связи целесообразно внедрять данный инструмент последовательно, например, на первом этапе — для сделок, в которых проведение оценки является обязательным в соответствии с требованиями законодательства. Такой путь позволит отработать технологию и избежать серьезных ошибок.