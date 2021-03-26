Российские учёные призвали увеличить господдержку исследований Арктики

Мероприятие провёл научно-образовательный консорциум «Будущее арктической архитектуры и динамика климата», в который входят семь российских вузов. Участники мероприятия призвали государство увеличить поддержку научных исследований и инновационных разработок арктической направленности.

26 марта организационный комитет конференции выпустил резолюцию, в которой говорится о том, что в 2020 году из бюджета выделено порядка 650 млрд рублей на реализацию фундаментальных и прикладных научных исследований. Примерно 6,7 млрд рублей из этой суммы направлено на реализацию проектов арктической тематики. Это чуть более 1% от общего объёма научного финансирования страны.

«Участники конференции подчёркивают необходимость интенсификации поддержки научных исследований и инновационных разработок арктической направленности в целом, — говорится в документе. — Вопрос комфортного присутствия человека в Арктике объединяет различные научно-прикладные направления и требует комплексного решения. Данные направления имеют слабую поддержку бизнес-сообщества вследствие своего невысокого потенциала коммерциализации. Кроме того, в настоящее время практически отсутствует государственная федеральная поддержка проектной деятельности в области арктического дизайна и арктической архитектуры. Это приводит к спонтанности реализации частных проектов в данных областях в отсутствие стратегических мер поддержки и развития. Участники конференции считают важным реализацию линейки научно-исследовательских и научно-практических грантовых продуктов, в частности по линии объединённых фондов РНФ [Российский научный фонд] и РФФИ [Российский фонд фундаментальных исследований], направленных на решение проблематик комфортного присутствия человека в Арктике, включая арктический дизайн и арктическую архитектуру».

Международное взаимодействие

В двухдневной конференции приняли участие представители образовательных организаций, органов власти и компаний, учёные РАН. Они обсудили вопросы, связанные с формированием комфортной среды проживания в Арктике, развитием инфраструктурных объектов и адаптацией архитектурных систем к экстремальным условиям региона. Участники мероприятия сошлись во мнении о том, что дальнейшее развитие арктических территорий невозможно без коллективных усилий международного сообщества.

«Мы прекрасно понимаем, что любые исследования арктических территорий — это всегда междисциплинарные исследования, — отметила декан факультета дизайна и рекламы Университета «Синергия» Татьяна Ашутова. — Это работа больших команд. Мы понимаем, что арктические проблемы не сможет решить отдельный узкий специалист, для этого нужно объединение, в том числе на уровне международных сообществ».

Специальным гостем конференции стал Уле Густавсен, ректор Высшей школы архитектуры и дизайна в Осло. Он рассказал, что с 2017 года норвежские и российские учёные активно сотрудничают в области изучения Арктики. Однако, по мнению Густавсена, с учётом «драматических» изменений климата взаимодействие по этому направлению должно быть более интенсивным. Норвежский учёный предложил своим российским коллегам интенсифицировать обмен ресурсами: чаще проводить совместные лекции и научные исследования, обмениваться студенческим и преподавательским составом, работать в разных комитетах и сообществах. «При этом мы не намерены ограничивать себя наукой и исследованиями, а хотели бы развивать взаимодействие между государственными структурами России и Норвегии и представителями частного сектора», — отметил Уле Густавсен.

Председатель оргкомитета конференции, ректор Университета «Синергия» Артём Васильев заявил, что Арктика является стратегически важным для России регионом, который приковывает внимание всего мирового сообщества.

«До недавнего времени многие люди рассматривали Арктику как очень удалённый уголок нашего мира, как природу, которой не коснулась современная реальность. Но сегодня всё меняется. Начинается таяние льдов в Арктике, что влияет на каждого человека на планете. Это охватывает весь мир — от Атлантического океана до Тихого. Это меняет и климат, и жизнь людей в этом стратегически важном для России регионе. Арктика представляет собой уникальную экосистему, биологическое разнообразие которой является ценностью для всего человечества. Сегодня Арктика — это глобальный резерват чистого воздуха и пресной воды, это резервное экологическое пространство всего мира. Кроме того, все мы понимаем, что Арктика — это средоточие источников энергии. Считается, что там может храниться до 20% всего мирового запаса нефти. На сегодняшний день в Арктике сосредоточены интересы ключевых держав», — сказал Артём Васильев.

Местные жители

При этом ректор «Синергии» призвал не забывать о том, что Арктика остаётся домом для многих поколений коренных народов. По его словам, главным ресурсом арктического севера является не нефть или газ, а человеческий — креативный, интеллектуальный — капитал. Именно поэтому преобразование Арктической зоны России должно проходить с учётом интересов местных жителей.

С этим утверждением согласились все без исключения участники конференции. «Для людей, живущих на севере, главным является сохранение своей идентичности. В Арктике нельзя навязывать какие-либо — даже инновационные — решения без учёта этой идентичности», — заявила Ирина Шадрина, ректор МАГУ (Мурманский арктический государственный университет).

Директор МАЭ (Кунсткамера) РАН Андрей Головнёв выразил мнение, что все инновационные технологии, которые будут применяться в рамках развития Арктики, должны опираться на традицию аборигенов. «Всё, что произрастает из столетних традиций и технологий народов Арктики, достойно не просто этнографического, музейного внимания, но и внимания архитектурного, дизайнерского и технологического, — убеждён Головнёв. — Многое из того, что мы можем достичь, мы можем отыскать в этнографии тех же кочевников. Кочевникам комфортно находиться в движении. Мобильность позволяет парить над тундрой, а не вкапываться в неё, тем самым мобильность выступает экологически выдержанной и природосберегающей технологией. Я бы порекомендовал всем, кто размышляет об идеальном освоении Арктики, думать о том, как добиться вот этого эффекта парения над тундрой».

Инновационные проекты

В ходе конференции представители научного сообщества обменялись опытом изучения Арктики, а также представили свои архитектурные и дизайнерские проекты, разработанные специально для арктических территорий. Некоторые из этих задумок уже воплощаются в реальности, а некоторые ещё ждут своего часа. К последним относится проект по созданию в Арктике передвижных платформ, которые бы служили для местных жителей домами, школами и другими объектами городской инфраструктуры. Автором этой инновационной идеи проживания и освоения Арктической зоны России является Виталий Трошин — почётный архитектор России, руководитель Центра искусственной среды обитания в экстремальных условиях Московского архитектурного института (МАРХИ), председатель Комиссии по проблемам Арктики, Антарктики и Севера Международной академии архитектуры и Союза архитекторов Санкт-Петербурга.

По задумке Трошина, ходячие здания, сконструированные из лёгких материалов, должны будут стоять на специальных опорах-ногах, которые смогут подниматься и опускаться, а также передвигаться вперёд на рельсах. Двигаясь по тундре со скоростью 4 км/ч, такие дома не будут разрушать почву и оставлять высокий углеродный след, считает автор проекта. «При массе в 120 тонн дом производит на грунт давление всего в 130 г/м2. Это давление сопоставимо с тем давлением, какое на почву оказывает олень. У этой конструкции нет вращательных движений, поэтому она не вскрывает земляной покров и не обнажает мерзлоту», — сообщил Виталий Трошин, который уже не первый год работает над проектом ходячих городов.

Участники конференции поддержали идею почётного архитектора России. «Шагающие города — это то, что должно шагать в Арктике», — заявил директор МАЭ РАН Андрей Головнёв. Заместитель директора Института строительства и ЖКХ ГАСИС НИУ ВШЭ Михаил Гончаров назвал идею Трошина крайне интересной, но напомнил, что передвижные платформы должны соответствовать строительным нормам арктических территорий.

Ректор УрГАХУ (Уральский государственный архитектурно-художественный университет) Александр Долгов выразил надежду на то, что инновационные способы освоения и развития Арктики, предложенные учёными, будут опережать административно-хозяйственные методы, зачастую не учитывающие уникальные особенности региона. «Мы через науку должны предлагать новые содержания, понимая, что они должны быть проверены на практике. Это длинный путь, но по нему нужно идти, чтобы когда-нибудь из этого зерна пророс достойный росток нашей будущей северной архитектуры», — сказал Долгов.

Дорожная карта

По итогам конференции организаторы анонсировали запуск сетевой образовательной программы, в рамках которой участники консорциума «Будущее арктической архитектуры и динамика климата» планируют совместными усилиями готовить специалистов, владеющих арктическими компетенциями, в том числе в сфере архитектуры и дизайна.

Организационный комитет также объявил о скорой публикации научной монографии, в которую войдут статьи преподавателей и проекты студентов из вузов-участников консорциума.

В 2021 году для студентов, которые проводят исследования на тему Арктики, запланирован ряд мероприятий. Студенты объединятся в межвузовские команды и начнут работать над реальными арктическими территориями в апреле 2021 года, курировать группы будут преподаватели вузов-участников консорциума. При этом уже в апреле молодые специалисты примут участие в образовательной практико-ориентированной программе «Форсайт-ледокол "Студенческое измерение современной и будущей Арктики"», где с ними будут работать профессионалы отрасли. Разработанные дистанционно концепции получат экспертную оценку и будут доработаны. Оценку проведёт Мурманский арктический государственный университет. В мае планируется запустить модуль дистанционных образовательных интенсивов для студентов вузов, входящих в консорциум. На сентябрь намечен Общероссийский студенческий форум. В октябре участники консорциума встретятся на круглом столе, чтобы обсудить вопрос формирования арктических компетенций.

Организационный комитет конференции сообщил, что в скором времени консорциум расширится: в него войдут Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина и Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. В него также войдёт профессиональное сообщество «Маяк Арктики». Консорциум предполагает включение в свой состав научных центов, профессиональных организаций, крупных компаний, заинтересованных в развитии Арктики.

Напомним, что сейчас в научно-образовательное объединение входят следующие вузы: Московский архитектурный институт (МАРХИ), Мурманский арктический государственный университет, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Арктический государственный агротехнологический университет, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова и Арктический государственный институт культуры и искусств.