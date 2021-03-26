Билл Гейтс хочет уменьшить яркость Солнца

Знаменитый миллиардер, переквалифицировавшийся после ухода из Microsoft в филантропы, финансирует проект, который позволит охладить Землю, «затемнив» солнце.

Стратосферным контролируемым экспериментом по пертурбации (SCoPEx) занимаются ученые из Гарварда. Они хотят при помощи карбоната кальция СаСО3, распыленного в виде аэрозоля в атмосфере Земли, добиться того, чтобы она (атмосфера) отражала солнечные лучи и таким образом не давала нашей планете сильно нагреваться.

На мысль охладить нашу планету за счет отражения солнечных лучей ученых подтолкнули природные явления, а именно гигантские извержения вулканов. Известно, к примеру, что после извержения вулкана Пинтатубо в 1991 году температура окружающего гору воздуха снизилась на полградуса.

Для предстоящего эксперимента американские ученые решили воспользоваться воздушным шаром с небольшим аэрозольным баллоном СаСО3, который поднимется на высоту 20 тыс. метров. Частицы карбоната планируется рассеять на участке стратосферы диаметром 100 метров и длиной 1 километр. После этого воздушный шар будет 24 часа наблюдать и анализировать происходящие в атмосфере процессы. Ученых больше всего интересует, как изменится рассеивание солнечного света, какой будет плотность аэрозоля и что произойдет с химическим составом воздуха. Как сообщает The Times, эксперимент будет проведен летом этого года в арктическом части Швеции.

У проекта «затемнения» солнца в ученом мире немало противников. Они боятся, что солнечная геоинженерия приведет к серьезным последствиям, а именно к изменениям климата, т.е. к тому самому, с чем она должна бороться. Скептиков тревожит, что эти изменения могут мало отличаться от нынешнего глобального потепления. Защитники окружающей среды также опасаются, что подобная борьба с потеплением приведет к накапливанию парниковых газов.

Профессор прикладной физики Дэвид Кейт соглашается с тем, что к геоинженерии сейчас относятся с большим подозрением. Соглашается он и с тем, что действительно никто не знает, что произойдет в атмосфере, и что проверить это можно, только распылив материал и проведя затем наблюдения.

Кейт вместе с коллегами по SCoPEx провел в 2017 году исследование и пришел к выводу, что пыль может перезарядить озоновый слой, взаимодействуя с разрушающими озон молекулами.

Точное количество CaCO3, необходимое для охлаждения планеты, пока неизвестно. Неизвестно сейчас и то, является ли карбонат кальция наиболее подходящим для этого веществом. Согласно более ранним исследованиям ученых у него почти идеальные оптические свойства, которые позволят ему поглощать намного меньше радиации, чем сульфатным аэрозолям. Это позволит избежать чрезмерного нагревания атмосферы.

К тому же, карбонат кальция наиболее безопасный для атмосферы, то есть нанесет минимальные повреждения озоновому слою.

Прежде чем приступать к масштабным экспериментам, решено проделать то же самое, но в минимальном объеме. В ходе предстоящего эксперимента в стратосфере будет распылено примерно столько же вещества, сколько составляют выбросы среднего пассажирского авиалайнера за одну минуту полета.