В МИД РФ назвали заявление Борреля о России оскорбительным

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала оскорбительным заявление верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, назвавшего нашу страну «опасным соседом».

По её словам, никаким опасным, агрессивным соседом России в историческом контексте никогда не была, а подобные высказывания являются не только оскорбительными, не только не соответствующими действительности, но и являются дезинформационными, передаёт РИА Новости.

«Эта конфронтационная риторика должна уйти, остаться в прошлом, – подчеркнула Захарова. – И это вопрос не только взаимодействия Брюсселя и Москвы, ЕС и РФ, эта конфронтационная риторика наносит удар намного более разрушительный, нежели они об этом могут даже предположить».

Ранее сообщалось, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал нашу страну «опасным соседом». При этом он призвал сохранить открытыми каналы связи для решения вопросов, которые представляют взаимный интерес между государствами Старого Света и РФ.

«Мы должны обсудить каналы связи с Россией, – подчеркнул Боррель. – Россия – это сосед, опасный сосед. Но мы должны разделять с ними некоторые вопросы, по которым у нас есть общие интересы».

Как пояснил евродипломат, речь идёт о ядерном соглашении с Ираном или изменении климата.

«Вместе с тем мы должны сдерживать и противодействовать Москве», – резюмировал он.

