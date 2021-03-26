В Москве обсудили основания для проведения проверки бизнеса

Более 4,5 тыс. человек посетили бесплатный семинар в столице, посвященный нюансам проведения проверок бизнеса со стороны государственных структур. Мероприятие прошло очно и онлайн.

На встрече выступили представители Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Главного контрольного управления города Москвы, Прокуратуры г. Москвы, Управления Роспотребнадзора по г. Москве, а также УФНС России по г. Москве.

«Бизнес ежегодно сталкивается с множеством проверок со стороны различных ведомств. При этом зачастую, чтобы разобраться во всех требованиях и особенностях законодательства, компаниям нужна дополнительная помощь. Например, это было особенно актуально в период пандемии, когда предприятиям столицы пришлось оперативно перестраиваться под новые условия работы, соответствующие всем требованиям безопасности. Тогда подобные разъясняющие встречи показали свою эффективность, мы решили продолжить работу в таком формате и посвятить один из семинаров именно этой теме», – рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В ходе семинара представитель столичного Роспотребнадзора уточнил актуальные требования к предприятиям разных сфер деятельности: от парфюмерно-косметической до медицинской. Также на мероприятии рассказали про изменения контрольной и надзорной деятельности, например, про исключенные, избыточные, дублирующие и устаревшие требования к бизнесу.

Участникам встречи напомнили про сервис «Московский инвестор». При возникновении проблемы в предпринимательской деятельности можно оставить обращение на сайте инвестиционного портала в разделе «Московский инвестор», и в течение 10 дней получить обратную связь.

Во время мероприятия спикеры в индивидуальном порядке ответили на все вопросы участников.

Цикл бесплатных семинаров для бизнеса проходит со 2 февраля по 30 марта. На них присутствующие узнают, как оформить разрешение на строительство, подключиться к инженерным сетям, а также получить финансовую поддержку от города. Участие в семинаре бесплатное, зарегистрироваться может любой желающий.

Заключительная встреча цикла пройдет 30 марта и будет посвящена проблемным вопросам, связанным с получением лицензии на осуществление медицинской деятельности и перевозок пассажиров.