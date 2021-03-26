В России с 1 апреля на 3,4% вырастут социальные пенсии

Начиная с 1 апреля текущего года, в России будут проиндексированы социальные пенсии на 3,4%. Правительство РФ уже утвердило соответствующее постановление, сообщает пресс-служба кабинета министров 26 марта.

На эти цели бюджет Пенсионного фонда выделяет 12,8 млрд рублей. Повышение пенсий затронет более 3,9 млн человек, которые получают социальные пенсии. Такие выплаты от государства начисляются гражданам, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того социальные пенсии получают люди с инвалидностью и по потере кормильца.

Размер индексации будет рассчитан на основе величины прожиточного минимума пенсионера за два последних года. Ожидается, что после повышения средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля, отмечается в сообщении Пенсионного фонда.

Индексация пенсий, последние новости

Пенсии пенсионерам в 2021 году: В России с 1 апреля изменился средний размер социальной пенсии