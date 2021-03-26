В России за сутки выявили 9167 новых случаев коронавируса

В России суточный прирост новых больных коронавирусной инфекцией составил 9167 заболевших в 85 регионах, сообщает оперштаб. Заболеваемость держится на отметке выше 9 тыс. случаев второй день подряд, до этого число новых больных два дня держалось ниже данной отметки. Эпидемиологи считают суточные колебания нормальными, отмечая, что в России идет процесс стабилизации ситуации.

Нарастающим итогом в России за все время эпидемии зарегистрировано 4,5 млн. случаев. Общее число безвозвратных потерь достигло 97 017 человек, из них 405 пациентов скончались за последние сутки. Успешно перебороли заболевание 4,12 млн пациентов, из которых выписаны из российских больниц за последние сутки 10 880 пациентов.

Суточный прирост в Москве составил 1813 эпизодов. Столица продолжает оставаться на первом месте среди регионов РФ по заболеваемости коронавирусом. 55 человек скончались, 1 551 пациент выздоровел. На втором месте расположился Санкт-Петербург (+782), на третьем Московская область (+559). В пятерку вошли - Нижегородская область (+326) и Ростовская область (+242). Наименьший прирост за сутки зафиксирован в Еврейской АО, Тыве и Чукотском АО - по два случая, в Ненецком АО (+1).

По данному показателю Россия занимает пятое место в мире, сообщает сайт Университета Джонса Хопкинса. Лидируют США (30,07 млн), далее следуют Бразилия (12,32 млн), Индия (11,84 млн) и Франция (4,48 млн). В Великобритании 4,33 млн эпизодов COVID.

