Вакцина «Спутник V» одобрена в Антигуа и Барбуде

Министерство здравоохранения Антигуа и Барбуды зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

По данным РФПИ применение вакцины «Спутник V» одобрено также в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Намибии, Азербайджане, Филиппинах, Камеруне, Сейшелах, Маврикии и Вьетнаме.