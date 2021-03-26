Заммэра Ефимов: правительство Москвы выйдет на рынок облигаций только на выгодных для себя условиях

Правительство Москвы выпустит облигационный займ только на благоприятном рынке, ориентируясь на уровень доходности, сравнимый с облигациями федерального займа (ОФЗ). При этом в правительстве понимают, что интерес инвесторов к облигациям правительства столицы высок. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Правительство Москвы выйдет на рынок субфедерального долга только на выгодных для себя условиях. Мы внимательно следим за показателями долгового рынка. Москва финансирует через займы проекты развития города, все текущие расходы покрываются собственными доходами. Поэтому мы планируем размещать облигации с минимальной премией к ОФЗ, и готовы при необходимости корректировать сроки выпуска бумаг. Мы видим, что сегодня рынок достаточно волатилен, пока это не отражается на интересе инвесторов к нашим бумагам, но, при необходимости, наши первоначальные планы о первом выпуске в апреле-мае могут быть скорректированы», - отметил Владимир Ефимов в ходе круглого стола с крупнейшими российскими финансовыми организациями, посвященного планам города по размещению облигаций.

В 2021 году бюджет Москвы планирует выпуск облигаций объемом до 396 млрд рублей. Средства от размещения будут направлены на финансирование главных инфраструктурных проектов города. Так необходимые проекты можно будет реализовать сразу за счет займов.

Часть выпусков облигаций получит статус «зеленых», за счет их размещения будет финансироваться, в частности, строительство Большой кольцевой линии метрополитена и приобретение электробусов. «Правительство Москвы заинтересовано в максимальном привлечении к выпускам «зеленых» облигаций инвесторов, в том числе – иностранных. Крупнейшие финансовые организации находятся в постоянном диалоге с инвесторами, уверен, что с вашим участием мы сможем донести до них преимущества нашего выпуска, тем более, что он станет первым для России», - заявил заместитель мэра.

«Зеленые» облигации еще ни один субъект РФ не выпускал, и само появление их на рынке - знаковое событие, пояснил директор департамента по работе с государственным сектором «Совкомбанка» Дмитрий Барков. «Каким будет соотношение – классические и зеленые – зависит от потребностей Москвы, сколько средств понадобится для реализации конкретных «зеленых» проектов», - рассуждает эксперт.

Возможность выпуска «зеленых» облигаций, безусловно привлечет дополнительное внимание рыночных участников и инвесторского сообщества, считает управляющий директор инвестиционно-банковского департамента АТОН Алексей Безрукавников. «Выпуск «зеленых» облигаций подтвердит ориентацию г. Москвы на программу устойчивого развития. Эмиссия подобных инструментов уже стала ключевым трендом на глобальном рынке, и именно таким бумагам отдают предпочтение иностранные инвесторы. С учетом высокого кредитного качества города, его «зеленые» облигации могут стать основой для формирования данного рынка в сегменте субфедеральных займов, а для нерезидентов могут стать альтернативой вложениям в ОФЗ», - сказал он.

Облигации Москвы станут ориентиром по субфедеральным и муниципальным заимствованиям, добавил первый вице-президент «Газпромбанка» Денис Шулаков. «Уверен, что интерес к таким выпускам в рублях будет и со стороны иностранных инвесторов», - отметил он. Повышать привлекательность займа, не нужно, считают в Совкомбанке. «Облигации Москвы и так привлекательны, столица - это мегазаемщик, первый после ОФЗ. Заявленный объем – порядка 400 млрд рублей - для бюджета Москвы не большой, рынок проглотит его легко», - сказал Дмитрий Барков.