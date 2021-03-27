Китай и Иран подписали соглашение о сотрудничестве

Иран и Китай подписали соглашение о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве» на срок в 25 лет, сообщает «РИА Новости». Договор подписали министр иностранных дел Китая Ван И, который находится с визитом в Тегеране, и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявлял, что соглашение с Китаем будет затрагивать политические и экономические вопросы сотрудничества обеих стран. В том числе внимание уделено экономическому сотрудничеству в различных сферах, частному сектору и участию Ирана в инициативе «Один пояс, один путь».

В начале текущей недели США, Европейский Союз, Великобритания и Канада ввели санкции против ряда чиновников Китая из-за нарушения прав уйгуров. В ответ Китай ввел санкции против ряда чиновников из стран ЕС и Великобритании.

В отношении Ирана США усилили санкции еще при президенте США Дональде Трампе. Во время президентской избирательной кампании в США 2020 года Джо Байден обещал вернуться к соглашению с Ираном по «ядерной сделке», из которой вышел Трампа, но до сих пор не выполнил своего обещания.

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