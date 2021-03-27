Китай вводит ответные санкции против США и Канады

Китай вводит санкции в отношении физических лиц и организаций США и Канады в ответ на ранее введенные этими странами санкции в отношении китайских чиновников, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление МИД КНР.

«США и Канада 22 марта ввели односторонние санкции в отношении соответствующих физических лиц и организации в Синьцзяне, основываясь на слухах и дезинформации, в ответ китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении главы Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейл Мэнчин, вице-председателя Тони Перкинса, члена канадского парламента Майкла Чонга», – говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая. Кроме того, санкции вводятся в отношении подкомитета по международным правам человека постоянного комитета по иностранным делам и международному развитию Палаты общин Канады.

Ранее США, Европейский союз, Великобритания и Канада ввели санкции против китайских чиновников за нарушение прав человека Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

В ответ Китай ввел санкции против должностных лиц ЕС и Великобритании.

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