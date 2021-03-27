Контейнеровоз в Суэцком канале не удалось сдвинуть с места

Глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что контейнеровоз «Ever Given», севший на мель в канале, до сих пор не удалось сдвинуть с места, сообщает ТАСС.

«Судно до сих пор не сдвинулось с мели. В настоящее время его пытаются стащить 14 буксиров», – сказал Усама Рабиа на пресс-конференции в Исмаилии. Глава управления уточнил, что накануне начала немного двигаться задняя часть контейнеровоза.

По его словам, в операции по снятию корабля с мели задействованы крупнейшие мировые компании, работающие в сфере спасения на море. «Мы также изучаем вопрос о том, чтобы принять другие предложения о помощи в качестве альтернативного плана. Ряд стран уже выступил с такими предложениями», – сказал Рабиа. При этом он отметил, что работы затрудняются сложными каменистыми породами, непрерывными приливами и отливами в водах канала.

По словам Рабиа, египетская казна из-за остановки судоходства по каналу ежедневно теряет около 12-13 млн долларов США.

Сегодня, 27 марта, газета The Jerusalem Post сообщила, что застрявший в Суэцком канале контейнеровоз «Ever Given» немного сдвинули с места. Издание со ссылкой на источники в администрации торгового пути заявило, что контейнеровоз может быть снят с мели уже сегодня.

Утром 24 марта контейнеровоз длиной 400 метров и шириной 59 метров сел на мель поперек Суэцкого канала и полностью перекрыл по нему движение. Через канал осуществляется перевозка около 12% всех грузов. По данным Bloomberg каждый день простоя Суэцкого канала обходится мировой экономике в 9,6 миллиарда долларов.

Судно «Ever Given» принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом на находится под управлением судоходной компании Bernhard Schulte Shipmanagement.

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