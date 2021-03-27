Коронавирус в России: за сутки выявили менее 9 тыс. новых заболевших

В России за минувшие сутки, согласно информации оперативного штаба, выявили 8 885 новых заболевших COVID-19. Всего к утру субботы, 27 марта число заразившихся коронавирусом в РФ составило 4 510 744.

За время пандемии от коронавируса в РФ излечились 4 130 498 человек, из них 10 337 за минувшие сутки. Жертвами COVID-19 за весь период эпидемии в нашей стране стали 97 404 человек, из них 387 за последние 24 часа.

По числу новых заболевших продолжает лидировать Москва – в столице за сутки выявили 1 551 случаев коронавируса. На втором месте Санкт-Петербург (+749). Замыкает тройку «лидеров» Подмосковье (+586). Далее следуют Нижегородская область (+328) и Ростовская область (+244).

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины сообщило, что 25 марта в стране было зафиксировано 18 132 случая инфицирования коронавирусом, что стало самым высоким показателем с начала пандемии.

Кроме того, за минувшие сутки от COVID-19 умерло 326 пациентов. Днем ранее, 24 марта, коронавирус был диагностирован у 16 669 человек, 362 пациента скончалось. Всего за время пандемии на Украине коронавирус обнаружили у 1 614 тыс. человек, а 31,4 тыс. больных скончалось.

В так называемой «красной зоне» находятся 11 областей из 24, в том числе и столица – Киев. В ряде регионов больницы заполнены на 100%.

