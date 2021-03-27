Путин оценил роль Росгвардии в решении важнейших государственных задач

Глава российского государства Владимир Путин поздравил росгвардейцев с их профессиональным праздником – Днём войск национальной гвардии РФ.

Как говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля, Росгвардия эффективно участвует в решении важнейших государственных задач.

Российский лидер при этом отметил, что созданная 5 лет назад, Росгвардия стала самостоятельной, значимой структурой в системе обеспечения правопорядка, защиты прав и интересов общества и граждан.

«Вы эффективно участвуете в решении важнейших государственных задач, вносите свой вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, осуществляя контроль за гражданским оборотом оружия и охраной важнейших объектов», - подчеркнул прездент России.

Также Путин напомнил, что Росгвардия стоит на страже закона, безопасности людей в ходе массовых мероприятий, в том числе во время проведения в России крупных международных спортивных соревнований и глобальных форумов.

«Несмотря на то, какая серьёзная нагрузка связана сейчас с реализацией профилактических режимов, введённых в регионах нашей страны для борьбы с пандемией COVID-19, росгвардейцы достойно выполняют эту гуманитарную миссию. Выражаю благодарность всем военнослужащим, сотрудникам и гражданскому персоналу Росгвардии за грамотное, чёткое решение стоящих перед вами задач, за готовность нести свою важную, востребованную службу в самых сложных условиях, за то, что вы всегда на своём посту», – сказал глава государства.