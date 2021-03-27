Reuters: в Мьянме убиты десятки демонстрантов

Сегодня, 27 марта, в Мьянме военные, захватившие власть 1 февраля 2021 года, отмечают в 76-ю годовщину вооруженных сил Мьянмы. Десятки тысяч демонстрантов, протестующих против военного переворота, вновь вышли на улицы крупнейших городов страны на акции протеста. Военные и полиция вновь открыли огонь по мирным демонстрантам. Агентство Reuters сообщило о более чем 60 погибших, в том числе малолетних детях.

Общее число жертв среди демонстрантов за время протестов превысило 400 человек.

1 февраля военные арестовали президента Мьянмы Вин Мьина и государственного советника, главу МИД республики, главу партии «Национальная лига за демократию» и фактического руководителя страны Аун Сан Су Чжи, депутатов парламента и большинство государственных чиновников. Поводом для ареста руководства страны стали якобы сфальсифицированные результаты парламентских выборов, прошедший в стране в ноябре 2020 года. На них В итоге «Национальная лига за демократию» получила 83% голосов, а поддерживаемая военными «Партия солидарности и развития Союза» потерпела сокрушительное поражение, набрав 17% голосов избирателей. Вице-президент Мьянмы Мьин Све подписал указ о введении чрезвычайного положения сроком на один год, в результате чего руководителем страны стал главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлайн.

После военного переворота в стране проходят акции протеста – демонстранты требуют вернуться к демократической форме правления и освободить Аун Сан Су Чжи.

26 февраля военные вывезли в неизвестном направлени Аун Сан Су Чжи из резиденции в столице, где она находилась под домашним арестом с 1 февраля.