СМИ: застрявший в Суэцком канале контейнеровоз удалось сдвинуть с места

Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз «Ever Given» немного сдвинули с места, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету The Jerusalem Post. Издание со ссылкой на источники в администрации торгового пути заявило, что спасатели извлекли из-под судна более 20 тысяч тонн грунта. По мнению источников газеты, контейнеровоз может быть снят с мели уже сегодня.

Ранее сообщалось, что спасательная операция может продлиться около недели.

Утром 24 марта контейнеровоз длиной 400 метров и шириной 59 метров сел на мель поперек Суэцкого канала и полностью перекрыл по нему движение. Через канал осуществляется перевозка около 12% всех международных грузов. По данным Bloomberg, каждый день простоя Суэцкого канала обходится мировой экономике в 9,6 миллиарда долларов.

Судно «Ever Given» принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом, но находится под управлением сингапурской судоходной компании Bernhard Schulte Shipmanagement.

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