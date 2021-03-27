Украинские силовики обстреляли пригород Донецка

Утром 27 марта подконтрольные Киеву войска обстреляли из миномёта пригород Донецка, выпустив по нему 16 мин.

Согласно информации представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские силовики повергли массированному обстрелу село Веселое, передаёт РИА Новости.

При этом отмечается, что обстрел вёлся со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Пески (под контролем Киева) – Веселое (под контролем ДНР). Всего по пригороду Донецка выпущено 16 мин калибром 120 миллиметров.

Информация о разрушениях и возможных жертвах среди военнослужащих, а также гражданского населения пока не поступала.

