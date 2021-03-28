Крым предъявит иск трем гражданам Украины из-за перекрытия водного канала

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что иск по водной блокаде Крыма предъявят трем гражданам Украины, сообщает «РИА Новости».

«На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей», — сказал Константинов.

По его словам, речь идет как о бывших депутатах Верховной рады Украины Андрее Сенченко и Рефате Чубарове, и о действующем — Мустафе Джемилеве. Спикер парламента Крыма подчеркнул, что ответственность за водную блокаду несет как предыдущее руководство Украины, которое семь лет назад санкционировало перекрытие Северо-Крымского канала, так и нынешнее, которое продолжает политику по недопуску подачи воды в Крым. По словам вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, ущерб предварительно оценивается в 1,47 триллиона рублей.

В мае 2014 года Украина перекрыла Северо-Крымским канал, по которому вода из реки Днепр поступала в Крым и обеспечивал около 85% потребностей полуострова в пресной воде.

25 марта экс-президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что подача воды в Крым возобновится только в случае возникновения на полуострове «гуманитарной катастрофы».