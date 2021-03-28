Пашинян уйдет в отставку, но продолжит руководить Арменией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле, что откроет путь к возможности проведения досрочных парламентских выборов. При этом Пашниян подчеркнул, что он продолжить исполнять обязанности главы правительства.

«В апреле я подам в отставку, не для того чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы. В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера», – сказал Пашинян на встрече с жителями села Арагац.

18 марта Пашинян объявил, что внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня.

Политический кризис в Армении разразился в ноябре 2020 года – с момента окончания войны в Нагорном Карабахе. Оппозиция возложила на Пашиняна ответственность за поражение в вооруженном конфликте и потребовала его отставки.

Внутриполитическая ситуация в Армении резко обострилась в феврале 2021 года, после того как Генеральный штаб страны, во главе с его начальком Оником Гаспаряном, потребовал отставки премьер-министра. Пашинян назвал происходящее военным переворотом.

Ранее Пашинян неоднократно заявил, что ради преодоления политического кризиса в стране он готов провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году.

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