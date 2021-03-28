Президент Египта поручил снять груз с контейнеровоза, перекрывшего Суэцкий канал

Глава администрации Суэцкого канала заявил, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приказал разработать план разгрузки корабля «Ever Given», сообщает «Российская газета» со ссылкой на телеканал «Аль Арабия». Снятие контейнеров должно уменьшить осадку судна и облегчить снятие его с мели. Но при этом власти Египта не уточнили, сколько времени потребуется на разгрузку «Ever Given» – на судне находится более 18 тыс контейнеров.

Ранее сообщалось, что еще два дополнительных буксира следуют в Суэцкий канал для помощи в снятии севшего на мель контейнеровоза «Ever Given» – это буксирные судна Alp Guard и Carlo Magno, котороые уже находятся недалеко от города Суэц.

Утром 24 марта контейнеровоз длиной 400 метров и шириной 59 метров сел на мель поперек Суэцкого канала и полностью перекрыл по нему движение. Через канал осуществляется перевозка около 12% всех грузов. По данным Bloomberg каждый день простоя Суэцкого канала обходится мировой экономике в 9,6 миллиарда долларов. Египетская казна из-за остановки судоходства по каналу ежедневно теряет около 12-13 млн долларов США.

Судно «Ever Given» принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом и находится под управлением судоходной компании Bernhard Schulte Shipmanagement.

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