Синоптики предупредили о непредсказуемой погоде в апреле. Прогноз погоды на месяц

На исходе марта метеорологическая весна всё-таки заглянула в Россию и поднадоевший минус уверенно сменился на плюс: сугробы почти бесследно подтаяли, местами светит тёплое солнце и идут первые весенние дожди.

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Улучшения радуют, но синоптики предупреждают, что погода сохраняет свой непредсказуемый характер. В частности, в некоторых регионах обстановка продолжает быть нестабильной, дожди сменяются снегом и кажется, что зима по-прежнему где-то близко. Климатические качели уже не удивляют россиян, но все же хочется поскорее прогуляться на тёплом, весеннем воздухе. Чем же удивит нас предстоящий апрель.

Погода в Москве и Подмосковье. Точный прогноз синоптиков на апрель

Москву и Подмосковье также ждёт непредсказуемый апрель. При этом среднесуточный температурный фон будет на 2 градуса выше обычного.

1 апреля пройдёт в столице без осадков, термометры покажут не менее плюс 15, местами пройдут слабые осадки.

Ближе к 9 апреля, по прогнозу синоптиков, воздух остынет до плюс 8-13, ночью сохранится небольшой мороз, погодный фон днем будет сухим и ясным.

К середине месяца в столичном регионе облачность увеличится, дожди станут более частыми, а вместе с ними прогремят первые грозы, зато обойдется без резких температурных перепадов. Правда в 20-х числа плюс 15-16 неожиданно сменяться до плюс 12-13, пройдут ливни.

Нестабильной ситуация будет оставаться в течение всего апреля, а уже ближе к окончанию в небесной канцелярии сменят гнев на милость и месяц завершится комфортной весенней погодой.

Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на апрель

Для Петербурга начало апреля будет чуть теплее, чем обычно: дневная температура продержится на отметке плюс 6-9, с наступлением ночи сохранятся умеренные заморозки.

В первой декаде месяца, по прогнозу синоптиков, пройдут небольшие дожди и возможно повышение температуры до плюс 14. Середина месяца будет менее тёплой, дневные показатели составят не более плюс 6-8, но довольно скоро похолодание сменится новой порцией тепла до плюс 15.

Прогноз на конец апреля обещает петербуржцам дожди с грозами, при этом в городе на Неве термометры покажут до плюс 18, а на юге Ленинградской области воздух нагреется до плюс 20.

Прогноз погоды в Сибири на апрель

По-настоящему непредсказуемый климатический фон, по прогнозу синоптиков, ожидает Западную и Восточную Сибирь, где второй весенний месяц обещает среднюю температуру ощутимо ниже привычной нормы.

Конец марта и первые дни апреля здесь будут сдержанно прохладными до плюс 7 днём и не более минус 7 ночью. Но уже первая декада месяца окатит сибиряков холодной волной с максимальной дневной температурой до минус 4-6. Временами пройдёт небольшой мокрый снег, на дорогах образуется гололедица, вскоре ситуация также быстро улучшится в сторону потепления до плюс 7-9, но ночные заморозки стабильно сохранятся.

К примеру, в Новосибирске с 1 по 5 апреля ожидается тёплая погода при относительно небольшой облачности до плюс 6, но уже с 6 числа в городе возможные очередные «качели» в виде солнца и дождя со снегом.

В целом, синоптики прогнозируют, что на спокойную погоду рассчитывать не стоит: похолодание будет активным, а потепление резким, третья декада месяца пройдет с очередным минусом без сильных осадков.

Конец апреля с большей вероятностью обещает жителям Сибири тепло: днём столбики термометров повысятся до плюс 11-14, но ночью ещё сохранится слабый мороз.

Прогноз погоды на апрель в Приморье

Апрель в Приморском крае, по прогнозу синоптиков, будет не только непредсказуемым, но и щедрым на дожди: ожидается, что второй весенний месяц ощутимо превысит норму осадков.

Правда, погодная аномалия не коснётся северо-восточных регионов, и в целом средние показатели едва ли превысят отметку в плюс 6-7, что является абсолютной нормой для этого региона.

Общий погодный фон будет пасмурным, местами климатическая обстановка останется переменчивой и продолжит балансировать на грани весны с зимой. Во Владивостоке возможны грозы и ураганы, в Партизанске первые апрельские дни будут довольно весенними, а в Находке ближе к 8-9 апреля столбики термометров устремятся к нулю.

Плотные тучи, небольшой снег – все это не помешает очередному потеплению до плюс 9-12, но заглянет весна в приморские города не раньше второй недели апреля.

Прогноз погоды в Крыму и в Краснодарском крае на апрель

Юг Русской равнины также ожидает очередной непредсказуемый апрель с повышением средних месячных показателей на 1-3 градуса.

Кубань встретит первоапрельский день с температурой до плюс 19 и без осадков. Дожди придут в Краснодарский край в середине первой декады и будут кратковременными, параллельно с этим отметки градусников плавно устремятся вверх до плюс 23-25.

С 15 апреля в регионе возможны грозы, дневной воздух остынет до плюс 15, местами усилится ветер и в течение третьей декады столбики термометров не поднимутся выше плюс 20-23. Завершится второй месяц календарной весны ясной и сухой погодой до плюс 25.

Крым, по прогнозу синоптиков, также ожидает небольшое превышение средних температурных значений: в первые числа апреля воздух станет прогреваться до плюс 22, местами возможны умеренные дожди.

Ближе к второй декаде начнутся дожди и грозы, погода станет немного прохладнее, но уже к концу апреля тепло уверенно вернётся на крымское побережье.

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