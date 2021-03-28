Развеян главный миф о пользе молока

Российский врач, нутрициолог Кристина Журавлева развеяла главный миф о пользе молока. Кроме того, она рассказала, почему человеческий организм плохо усваивает кальций, который содержится в молоке из магазина, передаёт РИА Новости.

Как пояснила специалист, при пастеризации молока кальций превращается из органической формы в неорганическую.

«Органическую форму наш организм воспринимает нормально, и она быстро и легко у него усваивается, а вот неорганическая - не усваивается», – пояснила нутрициолог.

При этом Журавлёва подчеркнула, что это же касается и других молочных продуктов, в частности, творога.

Чтобы восполнить недостающий в организме кальций нутрициолог рекомендует не увлекаться молочкой, а добавлять в еду петрушку, в которой его «в десять раз больше».

«Рекордсменами по содержанию этого важнейшего для нас микроэлемента являются мак и кунжут», – резюмировала специалист.

Ранее сообщалось, что Диетологи развеяли популярные «мифы» о здоровом питании.

Первым заблуждением является утверждение, что есть следует только «хорошие» продукты. Делить продукты на здоровые и нездоровые не совсем верно, так как для каждого продукта может найтись место в диете.

Главным «мифом» среди поклонников правильного питания является запрет на трапезу после шести. Однако специалисты считают, что вместо того, чтобы полагаться на часы, лучше научиться прислушиваться к сигналам, которые посылает вам ваше тело. Врачи советуют перекусить перед сном, если этого требует организм. В противном случае, вы будете просыпаться ночью от чувства голода.

Многие также советуют отказаться от углеводов, но здесь рекомендуется не исключать из рациона сладкий картофель, коричневый рис и другие содержащие углеводы продукты, а научиться вводить их в рацион в меру. Тем более, что такие продукты являются отличным источником энергии для мозга.