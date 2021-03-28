Reuters: на Украине антирекорд госпитализаций с СOVID-19

За последние сутки на Украине было госпитализировано 5 052 пациента с COVID-19, что стало самым высоким значением за время пандемии, сообщает Reuters со ссылкой на Facebook министра здравоохранения страны Максима Степанова. В конце 2020 года число госпитализаций не превышало 2 тыс человек в сутки. Министр связал ухудшение ситуации с распространением на Украине «британского» штамма коронавируса, который был обнаружен на Украине в конце февраля.

За последние сутки на Украине было зафиксировано 11 932 новых случая инфицирования коронавирусом и 203 летальных исхода у пациентов с COVID-19.



В настоящее время около 197 тыс человек получили первую дозу вакцины против коронавируса. Большинство прививок было сделано индийским вариантом AstraZeneca – Covishield.

На данный момент на Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса: Covishield (индийский вариант AstraZeneca), Pfizer/BioNTech и CoronaVac.

Вчера, 25 марта, Индия в связи с нехваткой вакцин против коронавируса для внутреннего рынка, запретила экспорт вакцин от коронавируса Covishield (AstraZeneca).

10 февраля кабинет министров Украины издал постановление, которым запретил регистрировать и использовать российские препараты для лечения или профилактики коронавируса.

25 марта в стране было зафиксировано 18 132 случая инфицирования коронавирусом, что стало самым высоким показателем с начала пандемии.

С момента начала пандемии на Украине коронавирус был выявлен у 1,64 миллиона человек, 32 тыс скончалось.