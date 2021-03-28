США будут выстраивать отношения с Китаем с позиции силы

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна будет выстраивать свои отношения с Китаем с позиции силы, сообщает РБК со ссылкой на интервью чиновника телеканалу CNN.

«В конечном итоге мы должны выстраивать отношения с Китаем с позиции силы. Если США и их союзники будут вырабатывать совместный подход к вызовам, которые представляет Китай, мы эффективнее будем с ними справляться», – сказал госсекретарь.

Блинкен отметил, что отношения между США и Китаем носят все более сопернический характер и в них появляется все больше моментов, которые усиливают конфронтацию.

Кроме того, Блинкен впервые возложил ответственность на Китай за попытку скрыть начало распространения коронавируса SARS-CoV-2, однако пообещал не предпринимать каких-либо «карательных мер» против Пекина, а сосредоточиться на сотрудничестве в предотвращении новых эпидемий.

«Думаю, что наша задача состоит в том, чтобы сделать все возможное, чтобы предотвратить новую пандемию», – пояснил госсекретарь США.

22 марта США, Европейский Союз, Великобритания и Канада ввели санкции против ряда чиновников Китая из-за нарушения прав уйгуров.

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