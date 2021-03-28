В Госдуме потребовали объявить в розыск вице-премьера Украины

Депутат нижней палаты парламента РФ Михаил Шеремет обратился к следственным органам страны с требованием возбудить уголовное дело и объявить в розыск вице-премьера Украины Алексея Резникова за угрозы выселить россиян из Крыма.

Напомним, ранее украинский чиновник заявил, что после «возвращения» Крыма в состав «самостийной» Киев выдворит оттуда граждан РФ, которые переехали на полуостров с материковой части нашей страны.

По мнению депутата Госдумы, заявления таких персонажей в отношении территории России возмутительны и не должны остаться безнаказанными, передаёт РИА Новости.

«Против подобных граждан необходимо вводить санкции, – подчеркнул Шеремет. – Призываю также следственные органы РФ дать правовую оценку словам Резникова на предмет угрозы жизни гражданам России. В отношении Резникова необходимо возбудить уголовное дело, а само его объявить в розыск».

При этом парламентарий отметил, что такие заявления представителей украинских властей идут под диктовку их заокеанских хозяев.

