В России выявили 9 тыс. новых случаев заражения COVID-19

За последние сутки в нашей стране выявили 9 088 новых заболевших COVID-19. Всего к утру воскресенья, 28 марта число заразившихся коронавирусом в РФ составило 4 519 832, передаёт оперштаб.

За всё время эпидемии от коронавируса в России излечились 4 139 128 человек, из них 8 630 за минувшие сутки. Жертвами ковида за весь период пандемии в РФ стали 97 740 человек, из них 336 за последние 24 часа.

По числу новых заболевших лидирует Москва – в российской столице за минувшие 24 часа выявили 1 878 случаев коронавируса. На втором месте Санкт-Петербург (+701). На третьем Подмосковье (+610). Далее следуют Нижегородская область (+286) и Ростовская область (+243).

Ранее сообщалось, что пик пандемии коронавируса в России пройден, хотя локальные подъемы заболеваемости COVID не исключены. Об этом, в частности, заявил глава отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний новосибирского ФИЦ ФТМ Александр Шестопалов.

Специалист считает, что в дальнейшем реакцией на вакцинацию могут оказаться мутации SARS-CoV-2, поскольку вирус до сих пор не стабилизировался. Также ученый прогнозирует возвращение в следующем году вируса гриппа.

«В этом эпидемическом сезоне грипп действительно ушел, но он обязательно вернется к следующему», - отметил он.

Шестопалов при этом добавил, что в текущем эпидемиологическом сезоне в новосибирских лабораториях не было подтверждено ни одного случая гриппа, хотя выделялись другие возбудители ОРВИ, кроме SARS-CoV-2.

