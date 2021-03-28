Ещё два буксира следуют для освобождения застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза

Ещё два дополнительных буксира следуют в Суэцкий канал для помощи в снятии севшего на мель контейнеровоза Ever Given.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на информацию портала по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic, буксирные судна Alp Guard и Carlo Magno уже находятся недалеко от города Суэц.

Ранее сообщалось, что для того, чтобы снять с мели контейнеровоз Ever Given, который заблокировал судоходство по Суэцкому каналу, может потребоваться до нескольких недель вместо нескольких дней.

Об этом заявил глава компании Boskalis, которая в настоящее время пытается снять судно с мели.

Накануне глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что контейнеровоз «Ever Given», севший на мель в канале, до сих пор не удалось сдвинуть с места.

«Судно до сих пор не сдвинулось с мели. В настоящее время его пытаются стащить 14 буксиров», – сказал Усама Рабиа на пресс-конференции в Исмаилии. Глава управления уточнил, что накануне начала немного двигаться задняя часть контейнеровоза.

По его словам, в операции по снятию корабля с мели задействованы крупнейшие мировые компании, работающие в сфере спасения на море. «Мы также изучаем вопрос о том, чтобы принять другие предложения о помощи в качестве альтернативного плана. Ряд стран уже выступил с такими предложениями», – сказал Рабиа.

При этом он отметил, что работы затрудняются сложными каменистыми породами, непрерывными приливами и отливами в водах канала.Также он подчеркнул, что египетская казна из-за остановки судоходства по каналу ежедневно теряет около 12-13 млн долларов США.

Напомним, контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тыс. тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во 23 марта сел на мель на 151-м км канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.

Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что потребуется 2-3 дня, чтобы снять судно с мели.

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Суэцкий канал, контейнеровоз, последние новости: Ещё два буксира следуют для освобождения застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза