ОАЭ устроили революцию на нефтяном рынке

В понедельник, 29 марта, в Фуджайре, единственном из семи Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), расположенном на берегу Оманского залива и зажатом между заливом и горным хребтом, начинают продавать фьючерсные контракты на нефть.

Это знаковое для нефтяных рынков событие знаменует кардинальные агрессивные перемены в политике Абу-Даби, который надеется изменить способ оценки почти пятой части добываемой на планете нефти.

В Персидском заливе добывают около 20 млн баррелей нефти в день. В Абу-Даби хотят, чтобы фьючерсы на их главную марку нефти – легкую малосернистую нефть Murban стали эталонной нефтью региона. Крупнейшие нефтедобывающие государства Залива, включая Саудовскую Аравию, Ирак и ОАЭ, столицей которых является Абу-Даби, традиционно оценивали нефть по эталонным маркам из других регионов. В основном они продавали свою нефть напрямую нефтеперерабатывающим заводам и международным компаниям, которые имеют доли в их месторождениях. При этом они запрещали своим покупателям перепродавать «заливную» нефть и получали выгоду из арбитражных возможностей, существующих на глобальных энергетических рынках.

Сейчас Абу-Даби снимает эти препятствия для того, чтобы открыть свою нефть как для финансовых, так и для физических торговцев, чтобы стоимость нефти определялась рынком.

Сразу после продажи на бирже нефть марки Murban пойдет по нефтепроводу в Фуджайру, через которую расположенные в пустыне месторождения нефти Абу-Даби физически связаны с рынками.

«В случае успеха, а мне кажется, что шансы на успех высоки, фьючерсные контракты на Murban могут стать поворотным моментом для оценки ближневосточной нефти»,- говорит основательница сингапурской консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари.

Она считает, что если существенная часть ближневосточной нефти будет свободно торговаться на спотовом рынке, то и остальные страны региона могут последовать примеру Абу-Даби.

Государственная нефтяная компания Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) специально для такой торговли строит сейчас в пещерах под горами Фуджайры нефтяное хранилище на 40 млн баррелей. Стоимость проекта оценивается приблизительно в 900 млн долларов. Вместе с резервуарами, которые Adnoc имеет в порту Фуджайры, это позволит ей, по словам Халеда Салмина, начальника управления маркетинга и торговли компании, хранить достаточное количество сырой нефти на случай непредвиденных обстоятельств.

В день Adnoc может добывать ок. 2 млн баррелей нефти марки Murban. Компания обещает в следующем году отправлять на биржу половину этого объема. Это, кстати, столько же или даже несколько больше, чем поставляется для главных эталонных марок нефти: Brent и West Texas Intermediate (WTI).

По мнению Криса Бейка, директора крупнейшего независимого продавца нефти, компании Vitol Group, которая поддерживает проект, главное здесь - ликвидность.

Конечно, создание новой эталонной марки нефти – занятие не из легких. Торговцы нефтью – консерваторы, они не любят перемен. Особенно, когда считают, что рынки и так хорошо справляются с балансировкой спроса и предложения. S&P Global Platts спровоцировала бурю недовольства, объявив об изменениях в Dated Brent, главной в мире системе оценки сырой нефти. В результате компании пришлось отложить свои планы на неопределенное время.

Абу-Даби также придется столкнуться с сопротивлением в регионе. Platts публикует анализ расчета цен для нефти марки Dubai и фьючерсов на Дубайской бирже для нефти марки Omani. Обе эти марки нефти являются эталонными для отправки нефти азиатским покупателям.

Тем не менее, в Абу-Даби считают, что сочетание большого предложения, легкого доступа к рынкам из Фуджайры и отсутствие торговых ограничений привлечет много покупателей.

Филипп Кури, бывший банкир из HSBC Holdings Plc, которого Adnoc наняла в 2018 году для улучшения торговых операций, считает, что нефть марки Murban сможет даже на равных конкурировать с Brent и WTI.

Фьючерские платформы будут контролироваться Intercontinental Exchange Inc. из Атланты. У них уже есть название - ICE Futures Abu Dhabi. На прошлой неделе их одобрили в качестве членов биржи Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. и 22 других брокера и банка.

Продажа новых фьючерсов Абу-Даби является одним из шагов в желании нефтедобывающих государств Персидского залива быстрее монетизировать свои углеводородные ресурсы в том случае, если спрос на нефть начнет падать в результате перехода глобальной экономики на «зеленую» энергию. Эмират планирует увеличить к 2030 году добычу нефти с нынешних почти 4 млн б/с до 5 млн, что позволит ему выйти на второе место в ОПЕК после Саудовской Аравии.

Кстати, Хари полагает, что инициатива Абу-Даби приведет к росту напряжения в нефтяном картеле.