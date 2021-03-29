Акции дня: бумаги «Норникеля» в тренде

Акции «Норильского никеля» привлекли внимание трейдеров на фоне обсуждения дивидендной политики компании. За дневную торговую сессию в понедельник, 29 марта бумаги подорожали на +3,44% до 22 970 рублей за акцию.

В понедельник совет директоров компании обсудил долгосрочную инвестиционную программу до 2030 года и ориентиры по дивидендам. Менеджмент «Норникеля» предложил совету рассмотреть дивиденды в 50-75% от свободного денежного потока (FCF). Подобный подход к дивидендной стратегии может устроить основных акционеров, считают аналитики «Открытие Брокер». Окончательное решение по выплатам еще не принято. На фоне обсуждения дивидендов росли акции одного из акционеров никелевой компании – «Русала» (+5,86% до 48,475 рублей).

Также трейдеров вдохновили планы по инвестиционной программе, на которую до 2030 года планируется направить 2 трлн рублей. «Норникель» в понедельник также сообщил, что планирует полностью восстановить добычу на руднике «Октябрьский» в первой декаде мая, на «Таймырском» - в начале июня. Ранее на рудниках произошло затопление, что негативно отразилось на акциях компании.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,94% до 3522,75 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,97% до 1463,87 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:51 мск составила 64,54 долларов за баррель (+0,17%). Российская валюта слабела – 75,77 рубля за доллар.