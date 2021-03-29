Credit Suisse и Nomura понесли огромные убытки. На рынках заговорили об «эффекте Lehman»

Банки Credit Suisse и Nomura предупредили акционеров об огромных убытках, понесенных после «авральной» продажи акций китайских и американских компаний приблизительно на 20 млрд долларов. «Виноват» клиент банков - Archegos Capital Management, которому срочно понадобилось распродавать активы. Убытки могут «съесть» всю прибыль Nomura за вторую половину финансового года, который заканчивается в Японии на этой неделе. Credit Suisse тоже предупредил, что распродажа будет иметь «очень значимый и материальный» эффект на результаты его финансовой деятельности в первом квартале.

Акции крупнейшего в Японии инвестиционного банка рухнули в понедельник утром на Токийской бирже на 16%, что стало рекордным обвалом. В результате рыночная капитализация Nomura снизилась более чем на 3,2 млрд долларов.

Японский и швейцарский банки обеспечивали основные брокерские услуги для крупного американского хеджфонда Archegos вместе с Goldman Sachs, Morgan Stanley и UBS. Они занимают наличные деньги и ценные бумаги хеджфондам и обслуживают из транзакции.

Говорить о точной сумме убытков еще, конечно, рано, но Financial Times (FT) ссылается на двух финансистов, близких к банку Credit Suisse, которые утверждают, что речь может идти о 3-4 млрд долларов.

В заявлении Nomura говорится, что точная сумма убытков уточняется. Оценочная претензия к фонду составила ок. 2 млрд долларов. Она основывается на рыночных ценах по состоянию на вечер минувшей пятницы и может подняться в случае продолжения падения стоимости активов.

Работал с частной инвестиционной компанией Archegos и Deutsche Bank, но его потери от распродажи ее активов намного меньше понесенных другими брокерами.

Главной причиной неприятностей Archegos 26 марта стал обвал 23 и 24 марта акций американской медиа-группы ViacomCBS, огромным пакетом акций которой он владел, а также нескольких китайских IT-компаний.

Хеджфонды в Гонконге и Токио ожидают продолжения продажи акций, связанных с Archegos и рядом других фондов (например, Teng Yue Partners), на американских биржах, когда они откроются в понедельник.

По мнению других крупных брокеров, тоже работавших с Archegos, проблемы Nomura и Credit Suisse оказались настолько серьезными, потому что эти банки по непонятным причинам промедлили с продажей пакетов акций. Наиболее быстро избавились от акций Archegos и следовательно минимизировали убытки Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Archegos – семейный офис, контролирующий дела миллиардера Билла Хвана, бывшего главы инвестиционного фонда Tiger Asia. Брокеры утверждают, что на прошлой неделе его активы стоили приблизительно 10 млрд долларов.

«Поразительно, что ориентированный на Китай фонд пользовался услугами Nomura, - удивляется один из сотрудников хеджфонда в Гонконге.- Причем, в таких объемах. Они превышали как минимум в 4 раза средние показатели по отрасли».

Участвовал в распродаже акций Viacom и китайской технологической компании GSX Techedu и фонд Teng Yue Partners, который возглавляет Тао Ли.

Банкиры из Токио, хорошо знакомые с ситуацией в Archegos, называют распродажу его акций очень серьезным событие в мире финансов. Они не исключают возможности, что она может иметь «эффект Lehman». Речь идет о банкротстве в сентябре 2008 года крупного американского банка Lehman Brothers, формально ставшем началом глобального финансового кризиса.