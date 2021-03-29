Байден не намерен встречаться с Ким Чен Ыном

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден не намерен лично встречаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает ТАСС.

«Думаю, его [Байдена] подход будет совсем иным, это не его намерение», – сказала Псаки, отвечая на вопрос журналиста о возможности встречи лидеров Соединенных Штатов и Северной Кореи.

27 марта Северная Корея провела очередные испытания баллистических ракет – две новые тактические управляемые ракеты, преодолев около 600 км, упали в Японском море. Предыдущие ракетные испытания Пхеньян провел год назад – в марте 2020 года.

14 марта Reuters, со ссылкой свои источники в Белом доме, сообщил, что Северная Корея не идет на контакт с администрацией Байдена. Администрация президента США более месяца пыталась связаться с Пхеньном, в том числе через миссию КНДР при ООН, но не получила никакого ответа.

12 июня 2018 года президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провели саммит в Сингапуре. Северная Корея взяла на себя обязательства отказаться от испытания ядерного оружия, а США – прекратить военные учения у границ КНДР.

27 февраля 2019 года Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели новый саммит в Ханое, который окончился безрезультатно. «Северная Корея во многом готова идти по пути отказа от ядерного оружия…. КНДР хотела ослабления санкций, однако они не были готовы идти сделать то, что мы хотели от них получить», – так прокомментировал Трамп итоги встречи.

В апреле 2019 года Северная Корея возобновила испытание тактических ядерных ракет.

В декабре 2019 года КНДР провела новое испытание ядерного оружия.