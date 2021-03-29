Гинцбург предупредил о массовом заражении домашних животных коронавирусом

Коронавирус нового типа еще не реализовал свой патогенный потенциал, в этой связи на следующем этапе эпидемии стоит ожидать заражения сельскохозяйственных и домашних животных, рассказала в интервью газете «Известия» директор Института имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

«Когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные, а избавляться от любимых питомцев никто не собирается», - рассказал ученый. Он уточнил, что очаги COVID будут постоянно присутствовать вокруг нас, при этом «возбудитель будет постоянно эволюционировать», поэтому человечество должно привыкнуть к длительному сосуществованию с возбудителем COVID. Гинцбург считает коронавирус одним из самых опасных вирусов.

«Если специально карандашиком рисовать самый неприятный вариант для человечества в плане взаимодействия с каким-то инфекционным объектом, — то был бы нарисован SARS-CoV-2», - продолжил академик. Он уверен, что даже ВИЧ не обладает такой широтой поражения человеческих клеток, как коронавирус.

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