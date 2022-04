Из Суэца выдернули «пробку»

Эпопея с аварией контейнеровоза Ever Given, ставшей причиной полного прекращения судоходства в Суэцком канале, похоже подходит к концу. Почти неделю важнейшая водная транспортная артерия, соединяющая Индийский и Атлантический океаны, была наглухо перекрыта, заставив взлететь вверх нефтяные котировки и нанеся ущерб перевозчикам — не только нефтяным, но и прочим, — оцениваемый Forbes в 9,6 миллиарда долларов ежедневно.

29 марта сообщено, что усилиями 17 буксиров Ever Given был наконец-то сдвинут с места. «Эксперт-онлайн» восстановил хронологию событий аварии, явившейся причиной самой длительной задержки морского сообщения между Азией и Европой, за исключением Шестидневной войны, парализовавшей движение по Суэцкому каналу на 8 лет.

24 марта

В этот день агентство Bloomberg сообщило, что накануне, в 7 часов 40 минут по восточноевропейскому времени, гигантское судно село на мель в акватории Суэцкого канала, полностью перекрыв движение по нему. Судном оказался супер-контейнеровоз Ever Given, принадлежащий дочерней фирме японской судостроительной компании Imabari Shipbuilding, и находящийся в лизинге у тайваньской судоходной компании Evergreen Marine.

По данным MarineTraffic, cудно шло под панамским флагом, имея на борту 20 тысяч контейнеров с грузом и двигаясь из китайского Яньтаня в голландский Роттердам. По неизвестной причине на 151 километре Суэцкого канала, в южной части акватории, 400-метровый контейнеровоз развернуло поперёк. В результате нос и корма корабля врезались в кромки канала, и застряли в массах прибрежного песка по обоим его берегам. Фарватер оказался полностью перекрыт.

Происшествие мгновенно подняло волну обсуждений причин аварии. Комментируя ситуацию с Ever Given, представители Evergreen Marine заявили, что причиной инцидента могли стать погодные условия — в том числе, сильный ветер, спровоцировавший песчаную бурю. По словам специалистов эксплуатанта, контейнеры на палубе могли сыграть роль своеобразного паруса, заставив контейнеровоз сначала двигаться боком, а затем и вовсе стать поперёк 350-метрового канала.

Одновременно с версией о погодных условиях появились и иные предположения. Так, CNBC, со ссылкой на логистическую компанию GAC, сообщила, что у судна могли возникнуть проблемы с электроснабжением. Потерявший управление контейнеровоз перестал слушаться руля, и самопроизвольно развернулся, врезавшись в оба берега канала.

25 марта

В четверг администрация Суэцкого канала заявила: навигация по каналу прекращена вплоть до полной ликвидации аварии. Практически одновременно Reuters сообщило, что ликвидацией аварии будет заниматься компания Royal Boskalis Westminster, а её исполнительный директор Питер Бердовски, давая интервью представителям СМИ обозначил срок работ в несколько недель. По словам Бердовски, компания приняла решение о комбинировании методов исправления ситуации, допуская одновременную разгрузку севшего на мель судна, размывку песка под ним, и использование буксиров для снятия контейнеровоза с места.

Для удаления песка компания решила использовать два земснаряда, которым предстояло убрать из-под носовой части судна порядка 20 тысяч тонн песка — это позволило бы получить достаточную глубину и сдёрнуть Ever Given с мели. В то же время, по сообщению Управления Суэцкого канала, сдвинуть контейнеровоз с места пытаются 9 буксиров.

Блокировка одной из главных мировых транспортных артерий не могла не сказаться на биржевых индексах. Через Суэцкий канал, напомним, проходит 10% мировой торговли нефтью и нефтепродуктами, и «пробка» у берегов Египта не замедлила сказаться на курсе нефтяных котировок. На фоне произошедшего рыночная цена нефти марки Brent уже в первые сутки после аварии поднялась почти на 6%, достигнув отметки в 63 доллара 90 центов за баррель, сообщило агентство Bloomberg и подтвердило, что в качестве причин аварии рассматриваются проблемы с энергоснабжением судна.

Ближе к вечеру четверга 25 марта аналитики компании TankerTrackers сообщили, что в районе Суэцкого канала скопились танкеры, перевозящие более 10 миллионов баррелей нефти. Десятая часть этой нефти — российские поставки, стоимость которых аналитики оценивают в 160 миллионов долларов, сообщил сооснователь компании TankerTrackers Самир Мадани.

Свои опасения не замедлили высказать и газовые экспортёры. Эксперты компании Wood Mackenzie заявили, что в случае, если решение проблемы с затором у берегов Египта затянется, это может привести к росту цен на СПГ, поскольку через Суэцкий канал проходит до 8% мировой торговли сжиженным газом. Кроме того, было отмечено, что через эту транспортную артерию проходит 12% общемирового потока грузоперевозок, включая не только энергоносители, но и электронику, тяжёлую технику, одежду и многое другое.

Владелец контейнеровоза, японская фирма Shoei Kisen, по сообщению агентства Reuters, принесла извинения всем сторонам, терпящим убытки из-за пробки в Суэцком канале, и заявила, что работает над разрешением проблемы, но положение «чрезвычайно сложное». «Мы искренне приносим извинения за то, что вызвали такое беспокойство», — заявили в Shoei Kisen, уточнив, что в результате аварии не было никаких травм и разлива нефти.

В Сети стали распространяться слухи о том, что якобы потерпевшим аварию контейнеровозом управляла женщина-капитан, уроженка Египта, и даже называли её имя — Марва Эль Селехдар. Позже сама Марва опровергла эти слухи, заявив о своей полной непричастности к названной аварии, и уточнив, что как первая женщина-капитан в Египте она управляет плавучим маяком Aida 4, не имея никакого отношения к Ever Given.

Имя настоящего капитана контейнеровоза в Shoei Kisen предпочли не называть. Представители компании сообщили только, что капитан — мужчина, что команда судна — 25 человек, все они — индийского происхождения, а сам контейнеровоз загружен потребительскими товарами, предназначенными для европейских рынков. Источник Reuters сообщил, что компания-владелец и страховщики судна столкнутся с крупными судебными исками — даже в случае быстрой ликвидации аварии.

Не обошлось, как водится, без конспирологии. В СМИ появились сообщения, что, согласно данным ресурса vesselfinder.com, контейнеровоз Ever Given перед происшествием «начертил» в акватории Красного моря фигуру, напоминающую фаллос. Представители владельца судна объяснили подобное «безусловной случайностью».

26 марта

После трёх суток безуспешных попыток снять злополучный контейнеровоз с мели экспертное сообщество начало высказывать мнения о возможности использования альтернативных водных транспортных путей, способных нивелировать «простой» Суэцкого канала.

Генеральный директор «Корпорации развития Камчатки» Константин Коротов, в частности, заявил, что растущая пробка в Суэцком канале привлекает всё больше внимания к Северному морскому пути. «...Кроме южного пути из Азии в Европу, ориентированного на 190 километров узкого горла Суэцкого канала, есть и северный маршрут, вдоль арктических берегов России», — сказал он. Однако ряд экспертов отметили, что такой маршрут увеличит как сроки доставки грузов, так и транспортные расходы.

В тот же день была предпринята очередная попытка сдвинуть контейнеровоз с места, которая, как сообщало агентства Reuters со ссылкой на компанию-техоператора Bernhard Schulte Shipmanagement, не увенчалась успехом. После этой неудачи представители компании сообщили, что намерены задействовать дополнительные плавучие мощности — в том числе два мощных буксира, которые должны прибыть на место происшествия в воскресенье, 28 марта.

Кроме того, в пятницу стало известно, что некоторые компании, видимо отчаявшись увидеть «свет в конце канала», приняли решение отправить свои суда в обход Африки. Агентство Reuters сообщило, в частности, что танкеры поставщиков СПГ начали движение в сторону мыса Доброй Надежды и что им предстоит 5600 километров или 12 дней дополнительного пути.

27 марта

В субботу операция по ликвидации аварии продолжилась. Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что в работах по снятию с мели контейнеровоза Ever Given задействовано уже более 10 буксиров, но ситуация осложняется размерами судна и количеством контейнеров. Точные сроки окончания операции по ликвидации аварии Рабиа назвать затруднился, но отметил некоторый прогресс в ходе операции, сообщив, что вновь заработали винты.

Комментируя ситуацию представителям СМИ, глава администрации высказался и о возможных, на его взгляд, причинах происшествия. «Расследование может выявить ошибку капитана или штурманов на судне. Песчаная буря с сильными ветрами в день инцидента — это не основные причины», — сказал он.

К вечеру субботы с Суэца стали поступать первые обнадёживающие новости. WSJ сообщила, что застрявшее судно могут снять с мели уже до исхода дня. «Мы можем сдвинуть его с мёртвой точки раньше, чем предполагалось», — заявил изданию собеседник, участвовавший в работах по освобождению судна. Он отметил, что попытки сдвинуть с места нос корабля дают очень хороший результат.

Египетские источники дополнили сообщение американского делового издания, сообщив, что контейнеровоз немного сдвинулся с места. Усама Рабиа, правда, несколько снизил градус возникшего на этом фоне оптимизма, сказав, что информация о сдвиге контейнеровоза с места не совсем точна. По словам Рабиа начала двигаться только задняя часть аварийного судна. Это стало возможным после того, как из-под корпуса было выбрано 20 тысяч тонн грунта. Дополнительно глава администрации канала сообщил, что в «пробке», вызванной Ever Given, находятся более 320 судов.

Администрация США предложила египетским властям помощь в решении возникшей проблемы. CNN со ссылкой на Минобороны США сообщила, что американские военные специалисты, по согласованию с правительством Египта, прибудут на место аварии в Суэцком проливе с целью помощи в её ликвидации. Иных подробностей, включающих информацию о количестве указанных специалистов, их оснащении и сроках прибытия, сообщено не было.

Петер Бердовски заявил, что голландские специалисты надеются снять с мели застрявший контейнеровоз в начале следующей недели, в последних числах марта. Помимо ожидавшихся двух дополнительных буксиров, руководство компании решило сделать ставку на ожидавшийся высокий морской прилив и разультаты уже выполненных работ.

«С помощью этих судов, с учётом уже удалённого песка и прилива мы надеемся поставить Ever Given на фарватер», — сказал Бердовски. Он уточнил, что если предполагаемые меры не сработают, то у компании есть дополнительный план: на берегу уже устанавливаются подъёмные краны для разгрузки носовой части контейнеровоза. «Это позволит облегчить и немного приподнять носовую часть, чтобы упростить снятие судна с мели», — пояснил Бердовски, попутно сообщив, что этот вариант займёт больше времени, поэтому главная надежда спасателей — на прилив и ожидаемые буксиры.

28 марта

Источник российского «РИА Новости» в администрации Суэцкого канала сообщил, что Ever Given могут снять с мели уже грядущей ночью. По его словам, судно начало реагировать на работу буксиров. «Ожидаю, что корабль будет перемещён сегодня. Думаю, его полностью переместят в середину русла, готовясь к буксировке, во время наиболее высокого прилива в полночь», — сказал собеседник агентства. Тогда же время «РИА Новости» сообщило, что посол России в Египте Игорь Борисенко заявил о готовности Москвы оказать помощь Каиру в ликвидации аварии.

Несмотря на оптимистичные заявления ликвидаторов аварии, и принимая во внимание несколько неудачных попыток сдвинуть контейнеровоз с места, президент Египта Аль Сиси приказал начать разгрузку, чтобы облегчить судно, и упростить его буксировку. О распоряжении главы египетской администрации сообщил новостной канал Al Arabiya.

29 марта

Ранним утром, в 4 часа 30 минут понедельника компания Inchcape Shipping сообщила, что застрявший контейнеровоз наконец-то удалось снять с мели. По словам главы администрации Суэцкого канала, Усамы Рабиа, буксиры оторвали носовую часть судна от берега, и продолжают выправлять его положение. Это стало возможно благодаря высокому приливу, а также тому, что из-под днища Ever Given было удалено более 27 тысяч тонн песка.

Точные причины аварии до сих пор остаются неизвестными. В числе спровоцировавших её факторов называют погодные условия, техническую неисправность и возможную ошибку экипажа судна. «Расследование будет продолжено», — заявил Рабиа. Судоходство по каналу планируют возобновить уже в самое ближайшее время. Сообщается, что в скопившейся «пробке» ожидают своей очереди на прохождение по акватории Суэца более 400 транспортных судов.

Как сообщило к исходу дня РИА Новости со ссылкой на советника президента Египта, к блокировке Суэцкого канала привели неблагоприятные погодные условия, однако ответственность за инцидент с контейнеровозом Ever Given лежит на капитане судна. Египет потребует компенсации от владельцев контейнеровоза, сказал так же советник и добавил, что на разгрузку канала уйдёт до 4 дней.



Советник президента Египта исключил возможность диверсии на Ever Given, передают РИА Новости. Он также сообщил, что Египет не станет вносить конструктивные изменения в русло Суэцкого канала, потому что он полностью безопасен.