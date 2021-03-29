Канада ввела санкции против участников строительства Крымского моста

Министерство иностранных дел Канады объявило о введении новых санкций против двух физических лиц и четырех юрлиц, которое участвовали в строительстве Крымского моста.

Санкции были введены против генерального директора «Гранд Сервис Экспресс» Александра Ганова и главы «Мостотреста» Леонида Рыженькина, а также в отношении ОАО «Ленпромтранспроект», ФГУП «Крымская железная дорога», «Крымская первая страховая компания» и ОАО «Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск».

В октябре 2020 года Евросоюз, Великобритания и Швейцария ввели санкции против Александра Ганова, Леонида Рыженькина и вышеперечисленных компаний.

24 марта правительство Канады ввело санкции против девяти российских государственных деятелей за «грубые и систематические нарушения прав человека». В санкционный список попали глава ФСБ Александр Бортников, директор ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и директор Росгвардии Виктор Золотов.