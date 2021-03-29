Китайская компания подписала договор с РФПИ о выпуске 60 млн доз «Спутника V»

Одна из ведущих биотехнологических компаний Китая, Shenzhen Yuanxing Gene-tech и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали соглашение о производстве более 60 млн доз российской вакцины «Спутник V», говорится в сообщении фонда.

«Произведенный объем позволит обеспечить вакцинацию свыше 30 млн человек», - передает «Интерфакс». В сообщении также уточняется, что начало коммерческого производства запланировано на май текущего года.

В настоящее время в России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. Первой вакциной от COVID в мире стал «Спутник V», который был разработан Центром им. Гамалеи и одобрен в августе прошлого года. По данным разработчиков, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%, от тяжелого течения заболевания вакцина помогает в 100% случаев. Второй зарегистрированной вакциной в РФ от коронавируса стала «ЭпиВакКорона», в феврале 2021 года российским Минздравом был одобрен препарат «КовиВак». Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года.

Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки выявили 8 711 случаев коронавирусной инфекции. Вчера, 28 марта, сообщалось о 9088 новых случаях. Нарастающим итогом в РФ за все время зарегистрировано 4 528 543 случая COVID. Число безвозвратных потерь достигло 98 033 человек. За последние сутки скончались 293 заболевших, что стало минимальным с начала года значением. Успешно перебороли заболевание 4 146 408 россиян, из которых выписаны за последние сутки 7 280 человек.

