Прогноз курса доллара: эксперты предрекли рублю очередной обвал

Прошедшую рабочую неделю российская валюта завершил попыткой удержать курс рубля к основным резервным мировым валютам.

К закрытию основной сессии на Московской бирже в пятницу, 26 марта курс доллара составлял 75,79 руб., а курс евро – 89,43 руб. Таким образом, за неделю российская валюта подешевела к американской на 1,53 руб., а к европейской – на 1,01 руб.

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По мнению экспертов, курс рубля стал жертвой усилившейся санкционной риторики со стороны США и стран Западной Европы. Кроме того, на курсовой динамике сказалась высокая волатильность на рынке нефти, а также ухудшение коронавирусной ситуации в мире.

При этом главным фактором поддержки рубля стало сезонное предложение валюты со стороны экспортеров. Однако уже в ближайшее время такие продажи сойдут на нет вместе с завершением налогового периода.

Прогнозы по курсу рубля

По мнению экспертов, можно ждать дальнейшего падения курса рубля. Об этом, в частности, заявил Виталий Громадин из «БКС Мир Инвестиций». По его мнению, на этой неделе национальная валюта продолжит находиться под сильным давлением из-за опасения введения новых более жёстких ограничительных антироссийских мер.

Кроме того, эксперт отметил мощные позиции курса доллара, который все последние сессии существенно прибавлял в цене относительно других валют из-за ухода глобальных игроков из риска в более защитные активы.

«При этом американская экономика сейчас находится в стадии восстановления и ситуация там более выигрышная по сравнению с той, что складывается в странах Старого Света, где фактически уже началась третья волна COVID-19. В этой связи в ближайшей перспективе мы видим пару доллар-рубль в середине коридора 75,00–77,00», – предположил эксперт.

Николай Переславский из CMS Institute, отметив, что к вечеру пятницу рублю удалось немного отыграть свои позиции, подчеркнул, что явление это временное, а ослабление российской валюты будет продолжаться.

«Наметившееся в самом конце прошедшей недели восстановление российской валюты не предвестник разворота, об этом можно говорить уверенно, – считает он. - После обещаний главы Белого дома Джо Байдена ввести санкции против госдолга РФ глобальные игроки бегут от рублёвых активов, что вполне объяснимо. И данная тенденция будет сохраняться до полной ясности с санкциями. Так что на этой неделе рубль точно ничего хорошего не ждёт», – прогнозирует он.

Эксперты предрекли курсу рубля очередной обвал

Богдан Зварич из Промсвязьбанка также полагает, что на начавшейся неделе курс рубля в лучшем случае сохранит свои нынешние позиции.

«Конечно, попытки восстановления валют развивающихся стран могут ослабить доллар и соответственно поддержать курс рубля. Но при не самом позитивном внешнеполитическом фоне и ухудшении ситуации с коронавирусом в мире пара доллар-рубль будет находиться в пределах 75,00-77,00», – уверен эксперт.

В свою очередь Олег Кочетков из МТС-Банка отметил, что после решения российского ЦБ по ключевой ставке началась остановка падения ОФЗ, благодаря чему, по его мнению, давление на рубль со стороны нерезидентов будет фактически исчерпано.

Между тем как подчеркнул Кочетков, индекс «американца» на фоне хорошей статистики и новостей о скором снятии коронавирусных ограничений в США пошёл вверх, что давит на все валюты сегмента ЕМ.

«Поэтому ждать существенного укрепления рубля не приходится. При появлении плохих новостях о том, какие санкции собирается вводить против Москвы Вашингтон, наша валюта может рухнуть выше 77,00. При спокойном геополитическом фоне мы видим пару доллар-рубль в диапазоне 75,00–76,50», – считает он.

Владимир Евстифеев из банка «Зенит» также полагает, что нынешнее ослабление рубля – это следствие обострившихся геополитических рисков и отката вниз котировок на «чёрное золото».

При этом он напомнил, что пока Вашингтон лишь угрожает санкциями, но не вводит их. Однако представитель этой кредитной организации не сомневается, что жёсткие ограничения против России рано или поздно будут применены.

«Для курсовой динамики такая неопределенность – фактор крайне негативный. А отток капитала нерезидентов и уход инвесторов из рисковых активов - лишь краткосрочные перспективы национальной валюты. Но стоит отметить, что в стоимость рубля, как и в доходности ОФЗ все эти риски уже заложены. Поэтому при более мягких санкциях у рубля остаются шансы компенсировать часть убытков. Пока же рубль будет торговаться в пределах 75,00-76,00», – резюмировал Евстифеев.

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