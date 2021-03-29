Лукашенко призвал жёстко разбираться с радикальной белорусской с оппозицией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жёстко разбираться с радикальной оппозицией, которая «берётся за оружие».

Об этом белорусский лидер заявил в ходе совещания по вопросу состояния общественно-политической обстановки в республике, передаёт Sputnik Беларусь.

«Надо работать жёстко с теми, кто берётся за оружие, кто привозит сюда взрывчатку или готовит эту взрывчатку и пытается то ли в мусорных контейнерах или огнетушителях произвести эти взрывы», – подчеркнул Лукашенко, добавив, что с этими радикалами власти разговаривать не намерены.

«Но основная масса людей это те, с которыми надо обязательно разговаривать. Поймут они нас или нет, услышат или нет – это их дело. Но с людьми надо говорить», – отметил президент Белоруссии.

Ранее белорусская оппозиция заявляла о планах провести на прошлой неделе массовые акции протеста в Минске и других городах. Однако, по данным МВД, незаконных массовых мероприятий зафиксировано не было, а в целом протестная активность приближена к нулю. При этом накануне в Минске были проведены точечные задержания противников Лукашенко.

Напомним, акции протеста белорусской оппозиции проходят с 9 августа 2020 года — после проведения президентских выборов. Согласно официальным данным, Александр Лукашенко получил на них 80,1% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.

26 марта этого года в министерстве внутренних дел Белоруссии заявили о задержании 35-летнего мужчины, который якобы планировал совершить теракт в одной из воинских частей Минской области. Согласно информации МВД, предполагаемый террорист поддерживал связь с оппозиционной организацией BYPOL.

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